اتصالات مصرية قطرية لدفع جهود التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار والإفراج عن أسرى الاحتلال

غزة الآن، أكدت مصادر مطلعة لقناة «القاهرة الإخبارية»، اليوم الإثنين، وجود اتصالات مصرية قطرية لدفع جهود التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة والإفراج عن الأسرى لدى حماس.

وفي وقت سابق، أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، بدخول أطفال مصابين بالسرطان من قطاع غزة، عبر معبر رفح إلى مصر تمهيدا لعلاجهم.

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