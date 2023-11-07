الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

القاهرة الإخبارية: دخول أطفال مصابين بالسرطان من غزة لتلقي العلاج في مصر

معبر رفح، فيتو
معبر رفح، فيتو

أطفال غزة، أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» اليوم الثلاثاء، بدخول أطفال مصابين بالسرطان من قطاع غزة، عبر معبر رفح إلى مصر تمهيدا لعلاجهم.

العدوان المتواصل على قطاع غزة والضفة الغربية

وقالت وزارة الصحة في  قطاع غزة اليوم الثلاثاء، إن ما لا يقل عن 10328 فلسطينيًّا، بينهم 4237 طفلًا، استشهدوا في الضربات الإسرائيلية على القطاع منذ السابع من أكتوبر.

 وأعلن استشهاد أم وابنتها في قصف سيارة شمال قطاع غزة.

وقال المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية ينس ليرك اليوم الثلاثاء، إن الخدمات في قطاع غزة تقترب من "نقطة الانهيار" دون إمدادات الوقود، مضيفًا أنه لم تكن أي من شاحنات الإغاثة التي دخلت القطاع، وعددها 569 حتى الآن، تحمل وقودًا.

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وقال مارتن جريفيث منسق الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة الأسبوع الماضي، إنه كان هناك بعض التقدم  في المفاوضات المتعلقة بالسماح بدخول الوقود إلى قطاع غزة الذي تحاصره إسرائيل، دون الخوض في تفاصيل.

وأضاف المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية كريستيان ليندماير في الإفادة ذاتها: "يتم إغلاق مزيد ومزيد من المرافق، يتم إغلاق مزيد ومزيد من سبل إنقاذ الحياة"، في إشارة إلى إمدادات الوقود.

 

75 % من شهداء العدوان الإسرائيلي بغزة أطفال ونساء

وأمس، قال الدكتور أيمن الرقب القيادي بحركة فتح الفلسطينية، إن الاحتلال الإسرائيلي رفع سقف عدوانه على فلسطين بشكل تام بدعوى أنه يستهدف القضاء على المقاومة في قطاع غزة.

وأضاف الرقب في مداخلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "إن 75% من الشهداء حتى اللحظة أطفال ونساء، وهو ما يعني أن العدو لم يشتبك مباشرة وبعمق مع المقاومة".

وتابع القيادي بحركة فتح، أن العدو الإسرائيلي أعلن أنه تمكن من فصل شمال غزة عن جنوبها بشكل كامل، موضحًا: "بالنسبة إلى الجيوب التي يسيطر عليها تماما في غزة هي جيب من ناحية الشمال الغربية وهناك جيب آخر من الناحية الشرقية الشمالية وجيب ثالث من الناحية الجنوبية، حيث يرغب في تنفيذ حرب الكماشة على قطاع غزة".

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