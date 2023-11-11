القاهرة الإخبارية تكشف مشروع البيان الختامى للقمة العربية الإسلامية

كشفت مصادر خاصة لقناة "القاهرة الإخبارية" اليوم، بنود مشروع البيان الختامي لـ القمة العربية الإسلامية، المنعقدة فى المملكة العربية السعودية.

البيان الختامى للقمة العربية الإسلامية

ووفق مصادر قناة القاهرة الإخبارية، يؤكد مشروع البيان الختامي للقمة العربية الإسلامية، على إدانة العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة وجرائم الحرب والمجازر الهمجية.

وأضافت المصادر، إن مشروع البيان الختامي للقمة العربية الإسلامية يرفض توصيف الحرب الانتقامية على غزة دفاعا عن النفس أو تبريرها تحت أي ذريعة.

كما يطالب البيان، من مجلس الأمن اتخاذ قرار حاسم ملزم يفرض وقف العدوان ويكبح جماح سلطة الاحتلال.

القمة العربية الإسلامية تدعم تحركات مصر

أيضا من المقرر أن يحمل البيان الختامى للقمة العربية الإسلامية، مطالب من جميع الدول بوقف تصدير الأسلحة والذخائر إلى سلطات الاحتـلال.

ويطالب مجلس الأمن باتخاذ قرار فوري يدين تدمير إسرائيل الهمجي للمستشفيات في قطاع غزة، ضرورة كسر الحصار على غزة وفرض إدخال قوافل المساعدات تشمل الغذاء والدواء والوقود إلى القطاع بشكل فوري

أيضا يحمل نص البيان الختامى للقمة العربية الإسلامية، تأكيد على دعم كل ما تتخذه مصر من خطوات لمواجهة تبعات العـدوان الإسرائيلي الغـاشم على غزة، وضرورة إسناد جهود مصر لإدخال المساعدات إلى القطاع بشكل فوري ومستدام وكاف.

انطلاق القمة العربية الإسلامية

وانطلقت اليوم أعمال القمة العربية الإسلامية المشتركة فى الرياض بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسى والعاهل السعودى الملك سلمان بن عبد العزيز لبحث الأوضاع فى الأراضى الفلسطينية.

المشاركون في القمة العربية الإسلامية

واستقبلت الرياض حتى مساء أمس الرئيس السوري والرئيس الفلسطيني، وأمير دولة قطر، وولي عهد مملكة البحرين، ورئيس وزراء جمهورية أوزبكستان، ورئيس جمهورية طاجيكستان.

وصباح اليوم، وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الرياض للمشاركة في القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية.

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وصرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن القمة المشتركة الاستثنائية بين الدول العربية والإسلامية تهدف إلى تعزيز التشاور والتنسيق بشأن التصعيد العسكري الإسرائيلي في قطاع غزة وباقي الأراضي الفلسطينية، وسبل التحرك العربي والإسلامي إزائه.

وتأتي مشاركة الرئيس في القمة العربية الإسلامية استمرارًا لدور مصر منذ بداية الأزمة في بذل أقصى الجهد لدفع جهود وقف إطلاق النار، وتوفير النفاذ الآمن للمساعدات الإنسانية إلى أهالي قطاع غزة، فضلًا عن دفع مسار إحياء عملية السلام والتسوية العادلة والدائمة للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين وفقًا لمقررات الشرعية الدولية.

قمة عربية إسلامية مشتركة غير عادية

وكان من المفترض أن تعقد الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي قمتين منفصلتين، غير أن وزارة الخارجية السعودية أعلنت السبت عقد "قمة عربية إسلامية مشتركة غير عادية" اليوم السبت.

وأفادت وزارة الخارجية في بيان في حسابها على منصة "إكس"، بأن قرار دمج القمتين جاء "استشعارا من قادة جميع الدول لأهمية توحيد الجهود والخروج بموقف جماعي موّحد يُعبّر عن الإرادة العربية الإسلامية المُشتركة بشأن ما تشهده غزة والأراضي الفلسطينية من تطورات خطيرة وغير مسبوقة تستوجب وحدة الصف العربي والإسلامي في مواجهتها واحتواء تداعياتها".

وتهدف الجامعة العربية إلى إظهار "كيفية التحرك العربي على الساحة الدولية لوقف العدوان ودعم فلسطين وشعبها وإدانة الاحتلال الإسرائيلي ومحاسبته على جرائمه"، حسبما قال الأمين العام المساعد للجامعة حسام زكي.

عقد قمة عربية طارئة بشأن فلسطين

وفي الـ 25 من أكتوبر الماضي، دعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس، قادة الدول العربية إلى عقد قمة طارئة.

وأعلنت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أنها تلقت طلبا رسميا من دولة فلسطين والمملكة العربية السعودية لعقد دورة غير عادية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة برئاسة المملكة العربية السعودية، التي ترأس الدورة الحالية (32) في العاصمة السعودية الرياض يوم 11 نوفمبر.

العدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني

وقال الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زكي إن الأمانة العامة تلقت، طلبا رسميا من فلسطين والمملكة العربية السعودية لبحث العدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر الجاري.

وأشار إلى أن الأمانة العامة لجامعة الدول العربية قامت بتعميم المذكرتين الفلسطينية والسعودية على الدول العربية الأعضاء.