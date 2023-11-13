الإثنين 13 نوفمبر 2023
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ملفات وحوارات

أخبار الحوادث اليوم.. ربة منزل تشترك مع خطيب ابنتها في جريمة قتل.. والإعدام للمتهم بقتل طفل ديمشلت في الدقهلية

أخبار الحوادث اليوم،
أخبار الحوادث اليوم، فيتو

نشر قسم الحوادث على مدار الساعات الماضية عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء، وأبرزها:

الأمن العام يضبط 3 تشكيلات عصابية ارتكبوا 30 واقعة سرقة بالمنيا والبحيرة

 تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة عدد من مديريات الأمن من ضبط 3 تشكيلات عصابية ارتكبوا 30 واقعة سرقات متنوعة بالمنيا والبحيرة والجيزة.

ربة منزل تحرض خطيب ابنتها وصديقه على قتل صاحب محل لسرقته في عين شمس

أقدمت ربة منزل على تحريض خطيب ابنتها وصديقه على قتل صاحب محل ألعاب كمبيوتر، لسرقة سبائك ذهبية وأموال من داخل محله بعد مغافلته بحجة تصليح جهاز كمبيوتر في عين شمس، وتمكن رجال البحث الجنائي بالقاهرة من ضبط المتهمين.
 

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الأمن المركزي يستقبل وفدًا من الاتحاد الإفريقي ومسئولي قدرة إقليم شمال إفريقيا

استقبل قطاع الأمن المركزي بوزارة الداخلية زيارة لوفد من مفوضية الاتحاد الأفريقي، ومسؤولي الأمانة التنفيذية لقدرة إقليم شمال أفريقيا بقطاع الشهيد اللواء رفعت عاشور.

الإعدام للمتهم بقتل طفل ديمشلت في الدقهلية (فيديو)

أسدلت محكمة جنايات المنصورة اليوم الستار على قضية مقتل طفل ديمشلت بالحكم على المتهم بالإعدام شنقا، وذلك  بعد أخذ رأي المفتي في تنفيذ الحكم.

معاينة النيابة لعقار مصر القديمة المنهار تكشف تفاصيل جديدة

صرحت نيابة مصر القديمة الجزئية بدفن جثة شخص لقي مصرعه، في انهيار عقار بمنطقة مصر القديمة، وذلك عقب ورود تقرير الصفة التشريحية.

تأجيل دعوى إلغاء اتفاقية كامب ديفيد لـ 27 نوفمبر

 قررت الدائرة الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، تأجيل الدعوى المقامة من محمد محمود رفعت الرفاعي  محامي، ورئيس حزب الوفاق القومي الناصري، والتى يطالب فيها  بوقف تنفيذ العمل باتفاقية السلام وكامب ديفيد وإلزام المدعى عليه باستفتاء الشعب عليهما.

الأمن العام يكشف تفاصيل جديدة في مقتل موظف على يد حماته وزوجها بسوهاج

كشف قطاع الأمن العام تفاصيل جديدة فى واقعة مقتل موظف على يد حماته وزوجها بسوهاج.

القبض على 5 أشخاص بحوزتهم 6 قطع سلاح بالسلام والمرج

ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة القبض على 5 أشخاص بحوزتهم 6 قطع سلاح بالسلام والمرج.

إحالة سائق بهيئة الإسعاف للمحاكمة بتهمة تعاطي الترامادول وتسبب في حادث


أمرت النيابة الإدارية بإحالة سائق بهيئة الإسعاف الي المحاكمة التأديبية لتعاطيه عقار “الترامادول " المُخَدِر أثناء قيامه بأداء عمله؛ مما أسفر عن وقوع حادث تصادم وتلفيات بالمركبة قيادته - التابعة لهيئة الإسعاف المصرية - فرع البحر الأحمر.

تفاصيل جديدة في واقعة مقتل مسن على يد نجله بالزيتون

كشفت التحريات البحث الجنائي بالقاهرة، في واقعة مقتل مسن على يد نجله بمنطقة الزيتون أن المتهم دائم التعدي على والده.

 

 

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