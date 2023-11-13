الإثنين 13 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

حوادث

الأمن المركزي يستقبل وفدًا من الاتحاد الأفريقي ومسئولي قدرة إقليم شمال أفريقيا

الأمن المركزى يستقبل
الأمن المركزى يستقبل وفدًا من الإتحاد الأفريقى ومسئولى قدرة

استقبل قطاع الأمن المركزي بوزارة الداخلية زيارة لوفد من مفوضية الاتحاد الأفريقي، ومسؤولي الأمانة التنفيذية لقدرة إقليم شمال أفريقيا بقطاع الشهيد اللواء رفعت عاشور.

ويأتي ذلك في إطار تأكيد جاهزية الوزارة بالوحدة الشرطية المتعهد بها للمشاركة مستقبلًا ببعثات دعم السلام للقوة الأفريقية الجاهزة، كما قام الوفد بمناظرة معدات الوحدة وتقييم الكفاءة العملياتية لكوادر الوحدة.

الأمن العام يضبط 5 عاطلين وسيدتين بحوزتهم كميات من المخدرات (صور)

ضبط صاحب محل بحوزته عملات أجنبية في البحيرة

 وفي نهاية الزيارة أشاد الوفد بمستوى جاهزية الوحدة ودور وزارة الداخلية المصرية في حفظ السلم والأمن بالقارة الأفريقية.

Advertisements
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الأمن المركزى وفدا من الإتحاد الأفريقى قطاع الأمن المركزي قدرة إقليم شمال إفريقيا قطاع الشهيد اللواء رفعت عاشور

مواد متعلقة

الأمن العام يضبط 5 عاطلين وسيدتين بحوزتهم كميات من المخدرات (صور)

ضبط صاحب محل بحوزته عملات أجنبية في البحيرة

القبض على شخصين بتهمة غسل 10 ملايين جنيه حصيلة النقد الأجنبى بالمنيا

القبض على 5 أشخاص بحوزتهم 6 قطع سلاح بالسلام والمرج

الأمن يكشف حقيقة تمزيق جسد مدير مدرسة على يد بلطجية بالبساتين

تحرير 1944 مخالفة عدم تركيب الملصق الإلكترونى

إحالة سائق بهيئة الإسعاف للمحاكمة بتهمة تعاطي الترامادول وتسبب في حادث

حالة الطرق اليوم، شارعا رمسيس وشبرا ومحور 26 يوليو وكوبري الجلاء الأكثر زحاما

الأكثر قراءة

استشهاد أحد أفراد أطقم القاهرة الإخبارية وإصابة آخر في غزة

تأجيل دعوى إلغاء اتفاقية كامب ديفيد لـ 27 نوفمبر

عاجل لأصحاب الفخامة (20)

تعرف على السيرة الذاتية لـ ديفيد كاميرون وزير الخارجية البريطاني الجديد

أوسوريو يتقدم بشكوى رسمية ضد الزمالك في اتحاد الكرة

قبل مواجهة ميدياما، كشف حساب الأهلى أمام الأندية الغانية

أسعار الخضراوات اليوم، سعر الطماطم والبطاطس يعاود الارتفاع في سوق العبور

في استطلاع مثير للجدل، مركز بصيرة يصدم المصريين بإحصائية عن تهجير الفلسطينيين إلى سيناء

Advertisements

منوعات

المزيد

توقعات الأبراج حظك اليوم الثلاثاء 14-11-2023 أبراج السرطان والأسد والعذراء

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الثلاثاء 14-11-2023 أبراج الحمل والثور والجوزاء

جمهور كوسوفو يستقبل منتخب إسرائيل بصافرات استهجان (فيديو)

فيضانات ورياح قوية تهدد أيرلندا وبريطانيا اليوم بسبب العاصفة ديبي

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الخضراوات اليوم، سعر الطماطم والبطاطس يعاود الارتفاع في سوق العبور

سعر جرام الذهب، المؤشر الرئيسي على موقع البورصة المصرية اليوم الاثنين (رابط مباشر)

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الإثنين 13-11-2023 في بداية التعاملات

أسعار الدواجن والبيض اليوم، انخفاض سعر الفراخ البيضاء خارج المبادرة الحكومية

المزيد

انفوجراف

ترسانة أسلحة حزب الله ترعب إسرائيل (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أذكار الصباح مكتوبة لجلب الرزق والخير والبركة

تفسير رؤية خاتم الذهب في المنام وعلاقتها بالحزن والهم وخسارة المال

علي جمعة يطالب الأمة الإسلامية بالصبر على البلاء والدعاء لتحقيق النصر

المزيد
الجريدة الرسمية