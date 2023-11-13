الأمن المركزي يستقبل وفدًا من الاتحاد الأفريقي ومسئولي قدرة إقليم شمال أفريقيا

استقبل قطاع الأمن المركزي بوزارة الداخلية زيارة لوفد من مفوضية الاتحاد الأفريقي، ومسؤولي الأمانة التنفيذية لقدرة إقليم شمال أفريقيا بقطاع الشهيد اللواء رفعت عاشور.

ويأتي ذلك في إطار تأكيد جاهزية الوزارة بالوحدة الشرطية المتعهد بها للمشاركة مستقبلًا ببعثات دعم السلام للقوة الأفريقية الجاهزة، كما قام الوفد بمناظرة معدات الوحدة وتقييم الكفاءة العملياتية لكوادر الوحدة.

وفي نهاية الزيارة أشاد الوفد بمستوى جاهزية الوحدة ودور وزارة الداخلية المصرية في حفظ السلم والأمن بالقارة الأفريقية.

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