تفاصيل جديدة في واقعة مقتل مسن على يد نجله بالزيتون

كشفت التحريات البحث الجنائي بالقاهرة، في واقعة مقتل مسن على يد نجله بمنطقة الزيتون أن المتهم دائم التعدي على والده.



وأضافت التحريات ان المتهم تم حجزه في مصحة عام 2018 ومكث فيها بعض الوقت ولكنه خرج منها وكان دائم الخلاف مع والده وسبق ونشبت بينهما عدة مشاجرات وكان الجيران يتدخلون للفصل بينهما، وأنه في يوم الواقعة انهال المتهم على والده بعكاز وأرداه قتيلا.



العثور على جثة مسن في الزيتون

تلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة، بلاغا بوجود جثة لـ"مسن" داخل شقة بدائرة قسم شرطة الزيتون.

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وعلى الفور، انتقلت رجال المباحث ومدعومة بسيارة إسعاف إلى مكان البلاغ.

وبالمعاينة والفحص عثر على جثة مسن 75 سنة وعلى جسده آثار ضرب وبجواره عكاز.

عاطل يقتل والده

وقام رجال المباحث بسؤال الجيران وشهود العيان وفحص مسرح الجريمة وتوصلت التحريات أن المتوفى موظف على المعاش ويتحرك بصعوبة وأن وراء ارتكاب الواقعة نجله، قام بتعذيب والده وضربه بالعكاز حتى الموت.

وألقى رجال المباحث القبض على المتهم ويجرى استجوابه وبيان دوافعه من الجريمة وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وجار العرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.