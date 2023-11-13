الإثنين 13 نوفمبر 2023
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حوادث

الإعدام للمتهم بقتل طفل ديمشلت في الدقهلية (فيديو)

جنايات المنصورة،
جنايات المنصورة، فيتو

أسدلت محكمة جنايات المنصورة اليوم الستار على قضية مقتل طفل ديمشلت بالحكم على المتهم بالإعدام شنقا، وذلك  بعد أخذ رأي المفتي في تنفيذ الحكم.

وكانت محكمة جنايات المنصورة، اليوم الإثنين، قد نظرت قضية المتهم بقتل طفل وإلقاء جثته داخل مصرف في القضية المعروفة إعلاميًّا بـ"طفل ديمشلت"، للنطق بالحكم.

وتم نظر القضية برئاسة المستشار السعودي يوسف الشربيني، رئيس الدائرة، وعضوية المستشار عبد الله عبد الله مطاوع، الرئيس بالمحكمة، والمستشار محمد عبد القادر الخطيب والمستشار السيد عبده منصور، نائبًا الرئيس، وحاجب الجلسة حسين عبد اللطيف،  وأمانة سر محمود السيد محمود والسعيد مصطفى رجب في القضية رقم 11919 لسنة 2023 جنايات مركز دكرنس والمقيدة برقم 1390 لسنة 2023 كلي شمال المنصورة.

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ضرب الطفل على رأسه بحديدة ثلاث ضربات

وكان المستشار محمد هاشم، المحامي العام لنيابة شمال المنصورة الكلية قد أحال المتهم "إبراهيم إ. ا."، وشهرته "أبو نعمة"، 34 عامًا، عامل، ومقيم بقرية ديمشلت بمركز دكرنس "محبوسًا" إلى محكمة الجنايات المختصة لأنه في يوم 30 /4 /2023 قتل المجني عليه الطفل "إبراهيم نادر السيد يونس"، من غير سبق إصرار أو ترصد، بأن قام ضربه على رأسه بأداة "حديدة" ثلاث ضربات، قاصدًا إزهاق روحه، فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

واقترنت تلك الجناية بجناية أخرى، وهي أنه في ذات الزمان والمكان سرقة المنقولات "الدراجة البخارية والهاتف الجوال" المبينة وصفًا وقيمة بالأوراق والمملوكة للمجني عليه بالطريق العام، أثناء استقلال المجني عليه الدراجة البخارية قيادته، وتمكن بتلك الوسيلة إتمام جريمته من الاستيلاء على المسروقات على النحو المبين بالتحقيقات وأحرز وحاز أداة "حديدة"، مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ.

التوك توك تعطل بعد قتل الطفل سائقه

وكانت الأجهزة الأمنية بمحافظة الدقهلية بالتنسيق مع ضباط فرع الأمن العام قد تمكنت من كشف غموض العثور على جثة طفل يبلغ من العمر 11 عامًا، مقيم بقرية ديمشلت التابعة لمركز دكرنس، مقتولا، وملقى بجوار مصرف بالقرب من عزبة كرم التابعة لمركز المنصورة في أبريل الماضي، ليتبين قيام عاطل من التخلص منه لسرقة التوك توك الذي كان يستقله، ولوجود عطل في التوك توك بعد سرقته تركه وفر هاربًا.

وكان اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارًا من اللواء محمد عبد الهادي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ إلى مأمور مركز دكرنس بتغيب الطفل "إبراهيم السيد يونس فرج" 11 عامًا، من قرية ديمشلت التابعة لمركز دكرنس منذ خمسة أيام عقب استقلاله توك توك والده للعمل عليه لمساعدة والده في الإنفاق على احتياجات الأسرة ولم يعد إلى الآن.

وجرى تشكيل فريق بحث بإشراف العميد محمد الحسيني، رئيس مباحث المديرية، وضباط فرع البحث الجنائي بشرق الدقهلية ورئيس مباحث المركز للفحص والتوصل إلى مكان اختفائه وأسباب تغيبه.

العثور على جثة الطفل بمصرف

وفي وقت لاحق، عثر على التوك التوك الخاص به بجوار محطة قطار دكرنس، وبسؤال الأب أكد أن التوك التوك ملكه وكان فى حوزة ابنه أثناء العمل عليه لمساعدته فى تكاليف الحياة، وباستمرار عملية البحث جرى العثور على جثة الطفل المتغيب صباحا بأحد المصارف المائية على بعد 8 كيلومترات من مكان العثور على التوك توك بين (بني عبيد وقرية ميت فارس).

وتم نقل الجثمان لمشرحة مستشفى المنصورة الدولي تحت تصرف النيابة العامة، وذلك بعد تعرف أسرته عليه.

ووجه مدير المباحث الجنائية بتشكيل فريق بحث تنسيقًا مع ضباط فرع الأمن العام ومباحث مركز شرطة دكرنس للتوصل إلى مرتكب الواقعة وتوصلت التحريات إلى أن وراء ارتكاب الواقعة شخص يدعى"إبراهيم إ."، وشهرته "أبو نعمة" عاطل ومقيم بذات القرية.

وبتقنين الإجراءات تمكنت قوة من ضباط وحدة مباحث مركز شرطة دكرنس من ضبط المتحرى عنه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة بعد أن رأى الطفل يقود توك توك وطلب توصيلة إلى إحدى الأماكن النائية وقام بالتعدي عليه بالضرب والتخلص منه والقاءه بجوار مروي مائي بسبب كثرة ديونه ورغبته في التحصل على التوك توك وبيعه.

وأضاف المتهم في اعترافاته بمحضر الشرطة، أنه بعد التخلص من الطفل فر هاربًا مستقلًا التوك توك إلا أنه لم يستطع تحريكه بسبب تلف بالكاوتش وتركه بجوار محطة قطار دكرنس.

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