الإثنين 13 نوفمبر 2023
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حوادث

معاينة النيابة لعقار مصر القديمة المنهار تكشف تفاصيل جديدة

عقار منهار، فيتو
عقار منهار، فيتو

صرحت نيابة مصر القديمة الجزئية بدفن جثة شخص لقي مصرعه، في انهيار عقار بمنطقة مصر القديمة، وذلك عقب ورود تقرير الصفة التشريحية.

كما قررت النيابة استدعاء شهود العيان لسماع  أقوالهم، وتشكيل لجنة هندسية من حي مصر القديمة؛ لفحص العقار المنهار وإعداد تقرير حول ملابسات الحادث.

وكشفت معاينة النيابة للعقار المنهار أنه مكون من ثلاثة طوابق في منطقة مصر القديمة، وأنه انهار بسبب قدم العقار وأن جزء من الناحية اليمنى على الطريق سقطت منه مما تسببت في وفاة أحد المارة في الحال.

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وكانت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة تلقت بلاغًا يفيد بانهيار عقار في  نطاق دائرة قسم شرطة مصر القديمة وعلى الفور انتقلت قوات الإنقاذ البرى التابعة للحماية المدنية والاسعاف الى مكان البلاغ.

وفرض كردون أمنى فى موقع انهيار العقار وجرى البحث اسفل الانقاض عن الضحايا فيما يقوم رجال المباحث بإجراء التحريات وسماع أقوال شهود العيان للوقوف على ملابسات وظروف الواقعة.

وانتشلت قوات الحماية المدنية جثة شخص وقامت سيارة الإسعاف بنقله إلى المشرحة ووضعه تحت تصرف النيابة العامة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة.

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الحماية المدنية النيابة العامة عقار مصر القديمة المنهار قسم شرطة مصر القديمة مديرية أمن القاهرة

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