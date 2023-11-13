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حوادث

الأمن العام يكشف تفاصيل جديدة في مقتل موظف على يد حماته وزوجها بسوهاج

جثة، فيتو
جثة، فيتو

كشف قطاع الأمن العام تفاصيل جديدة فى واقعة مقتل موظف على يد حماته وزوجها بسوهاج.

حل لغز جثة مركز جهينة 

وكان مركز شرطة جهينة بمديرية أمن سوهاج تلقى بلاغا من إحدى السيدات بتغيب (زوجها)عقب زيارة والدتها بذات الناحية مُستقلًا سيارته وانصرافه عقب ذلك ولا تعلم وجهته.

وبالفحص وإجراء التحريات تبين أن وراء إرتكاب الواقعة (والدة، ووالد زوجة الـمُتغيب، نجل شقيقة الأولى - مقيمين بدائرة المركز).

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم، وبمواجهتهم قررت المتهمة الأولى بسابقة اقتراضها مبلغ مالي من المجنى عليه، وتحصله منها على إيصالات أمانة إلا أنه قام بتهديدها بتلك الإيصالات فاتفقت مع زوجها على استدراجه والتخلص منه، ولدى وصوله قاما بإيثاقه وإجباره على التوقيع على إيصالات أمانة وأوراق على بياض، والتعدى عليه بالضرب بقطعة خشبية على رأسه حتى فارق الحياة، ثم قاما بنقله بمركبة "تروسيكل"، وإلقائه بأحد المجاري المائية بذات الناحية، وإتصلا بالمتهم الثالث الذي حضر وأخذ السيارة الخاصة بالمجنى عليه وتركها بالطريق الصحراوي الشرقي.

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كما أرشدوا عن مكان جثمان المجني عليه بالمجرى المائي المشار إليه (تم انتشالها)، وكذا (10 إيصالات أمانة - 3 أوراق على بياض - القطعة الخشبية المستخدمة في التعدي على المجنى عليه - السيارة الملاكي الخاصة بالمجني عليه) وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وأمرت النيابة بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.

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قطاع الأمن العام مركز شرطة جهينة ديرية أمن سوهاج مقتل موظف على ايدى حماته حل لغز جثة مركز جهينة

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