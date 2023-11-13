الإثنين 13 نوفمبر 2023
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حوادث

ربة منزل تحرض خطيب ابنتها وصديقه على قتل صاحب محل لسرقته في عين شمس

المتهمين،فيتو
المتهمين،فيتو

أقدمت ربة منزل على تحريض خطيب ابنتها وصديقه على قتل صاحب محل ألعاب كمبيوتر، لسرقة سبائك ذهبية وأموال من داخل محله بعد مغافلته بحجة تصليح جهاز كمبيوتر فى عين شمس، وتمكن رجال البحث الجنائى بالقاهرة من ضبط المتهمين.

 

مقتل صاحب محل فى عين شمس 

وكان قسم شرطة عين شمس تلقى بلاغا من عامل- مقيم بدائرة قسم شرطة المرج بغياب شقيقه مالك محل ألعاب كمبيوتر - كائن بدائرة القسم.

وأضاف أنه لدى توجهه للمحل عمل شقيقه للبحث عنه أشتم رائحة كريهة من داخل المحل، ونفى علمه بمصدرها بالفحص تبين غلق أبواب المحل وبفتحها عُثر على جثة المذكور داخل المحل.

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وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد مرتكبى الواقعة سائقى توك توك"لأحدهما معلومات جنائية"مقيمان بمحافظة الفيوم.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة، بقصد السرقة، عقب علمهما من والدة خطيبة أحدهما"تم ضبطها"بأن المجنى عليه يحتفظ بكمية من المشغولات الذهبية داخل المحل ملكه، وقيامها بتحريضهما على سرقة المجنى عليه.

وأضاف المتهمان بقيامهما بالتوجه للمجنى عليه بدعوى إصلاح جهاز كمبيوتر، وقاما بالتعدى عليه بالضرب باستخدام  عصا خشبية "شومة"، واستوليا على (مجموعة من السبائك والمشغولات الذهبية والإكسسوار- هاتفى محمول) ولاذا بالفرار وعقب ذلك قاما بالتخلص من الهاتفين والعصا الخشبية المستخدمة فى إرتكاب الواقعة بإلقائهم بنهر النيل وتسليم المشغولات الذهبية للمُحرضة، لدى المحرضة وبمواجهتها أيدت ما جاء بأقوال المتهمين. 
وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة.

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