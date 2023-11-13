الإثنين 13 نوفمبر 2023
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حوادث

القبض على 5 أشخاص بحوزتهم 6 قطع سلاح بالسلام والمرج

القبض على 5 أشخاص
القبض على 5 أشخاص بحوزتهم 6 قطع سلاح،فيتو

ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة القبض على 5 أشخاص بحوزتهم 6 قطع سلاح بالسلام والمرج.

 


تعود البداية عندما تم ضبط (3 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة السلام ثان وبحوزتهم (2 فرد خرطوش) وبمواجهتهم إعترفوا بحيازتهم السلاحين بقصد الدفاع.

كما تم ضبط (شخصين "لهما معلومات جنائية" مقيمان بدائرة قسم شرطة المرج) بدائرة القسم وبحوزتهما (بندقية خرطوش- 2 فرد خرطوش – فرد محلى- عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة)، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للأسلحة بقصد الإعداد للتشاجر مع آخرين بالمنطقة محل سكنهما.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وتولت النيابة العامة التحقيق.

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