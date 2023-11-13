الأمن العام يضبط 3 تشكيلات عصابية ارتكبوا 30 واقعة سرقة بالمنيا والبحيرة

تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة عدد من مديريات الأمن من ضبط 3 تشكيلات عصابية ارتكبوا 30 واقعة سرقات متنوعة بالمنيا والبحيرة والجيزة.



مديرية أمن المنيا

ضبط تشكيل عصابى مكون من (7 عاطلين–لـ 4 منهم معلومات جنائية) تخصص نشاطه الإجرامى فى ارتكاب وقائع سرقات الدراجات النارية..وبحوزة اثنين منهم (2 فرد محلى وطلقتين- قصافة حديدية).

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم21 واقعة سرقة بدوائر (مركزى شرطة "المنيا، أبوقرقاص" قسم شرطة المنيا")..كما تم بإرشادهم ضبط كافة الدراجات النارية المستولى عليها.



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مديرية أمن البحيرة

ضبط تشكيل عصابى مكون من (3 عاطلين "لهم معلومات جنائية") تخصص نشاطه الإجرامى فى ارتكاب وقائع سرقة الهواتف المحمولة بأسلوب "المغافلة".. وبحوزتهم (2 فرد وعدد من الطلقات- سلاح أبيض "مطواة").

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب 8 وقائع سرقة بدائرة قسم شرطة كفر الدوار.. كما تم بإرشاد أحدهم ضبط كافة المسروقات.



مديرية أمن الجيزة

ضبط (عامل ووالده- مقيمان بقسم شرطة الواحات البحرية بالجيزة) لقيامهما بإرتكاب واقعة سرقة 119 ودية نخيل وكذا إتلاف 10 ودية نخيل آخرين من داخل مزرعة بدائرة قسم شرطة الواحات البحرية.. وبحوزتهما (22 ودية نخيل من متحصلات واقعة السرقة).

وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة وقيامهما بالتصرف بالبيع فـى باقى المسروقات لدى المترددين عليهما بمنطقة السوق دون معرفة بهم، وأرشدا عن (مبلغ مالى "من حصيلة بيع المسروقات") وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.