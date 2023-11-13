صحة البيئة في الدقهلية تكثف حملاتها الميدانية بالمرور على خزانات مياه الشرب (صور)

أعلنت صحة الدقهلية عن أن إدارة صحة البيئة “تكثف حملاتها الميدانية بالمرور على 4609 خزانات لمياه الشرب وسحب 632 عينة”.

وذلك بناءا على تعليمات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة وتوجيهات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية بتحسين مستوى الخدمات الصحية المقدمة.

وأثنى الدكتور شريف مكين وكيل الوزارة على جهود إدارة صحة البيئة بالمديرية تحت إشراف الدكتورة عبير عبد الغني وكيل المديرية للطب الوقائي خلال الشهر الماضي لاسيما في تكثيف نشاطها بالتنسيق مع مراقبي صحة البيئة التابعين بجميع الإدارات الصحية للمرور الميداني على جميع حمامات السباحة ومحطات المياه ووحدات الغسيل الكلوي .

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وكشفت الدكتورة لمياء سلامة مدير عام الطب الوقائي أنه تم سحب 31 عينة من حمامات السباحة بنطاق المحافظة للتأكد من استيفائها شروط ومعايير التشغيل طبقا للمعايير الصحية، وقياس نسبة الكلور الحر بمياه الحمامات للتأكد من مطابقتها المعايير في الحدود المسموح بها.

وأضافت أنه تم سحب 5018 عينة من شبكات المياه المرشحة والجوفية وطرود محطات المياه وتم المرور على 4609 خزانات لمياه الشرب وسحب 632 عينة منها.

وأوضح الدكتور أحمد المكاوي مدير إدارة صحة البيئة أن الإدارة كثفت من جولاتها على وحدات معالجة المياه لوحدات الغسيل الكلوى حيث بلغ إجمالي عدد العينات التى جرى خلال الشهر الماضى نحو 98 عينة علاوة على فحص نحو 39 شكوى.

وعلى صعيد آخر، أعلنت مديرية الصحة بالدقهلية أن منشآت الرعاية الأساسية استقبلت ٨٠٠ ألف مواطن خلال أكتوبر.

وأعلن الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية أن المنشآت الصحية التابعة لإدارة الرعاية الأساسية استقبلت٨٠٠ ألف مواطن خلال أكتوبر في وحدات ومراكز طب الأسرة بنطاق المحافظة.

وأضاف الدكتور تامر الطنبولي مدير إدارة الرعاية الأساسية أن الخدمات تضمنت الكشف الطبي لحالات الاستقبال والتحاليل بالمعمل إلى جانب خدمات التطعيمات وتنظيم الأسرة وصرف الألبان وتوفير مستلزمات مكافحة العدوى والتشغيل مع تكثيف المرور الداعم على كافة المنشآت الصحية لمساعدة الفريق الصحي وتدريبه على رأس العمل.

وأشار الطنبولي إلى أنه تم رفع عدد العيادات المسائية إلى 27 منشأة ستكون مؤهلة للعمل على مدار 24 ساعة في تخصصات الباطنة والأطفال والنساء والجلدية وميكنة صرف الألبان في ١٨ منشأة صحية وذلك ضمن الخدمات المقدمة بوحدات الرعاية الأساسية.

كما لفت إلى أنه تم استلام وفرش وتجهيز طبي وغير طبي لوحدة طب الأسرة بقرية ناصر، إدارة دكرنس واستلام مركز طب الأسرة بميت فارس ببني عبيد واستلام الفرش الطبي لها وتم التأكيد على حسن استقبال المواطنين وتقديم الخدمة الصحية بابتسامة مع استمرار أعمال مبادرات الصحة العامة و100 يوم صحة للكشف وعلاج (الأمراض المزمنة - الاعتلال الكلوي - السمعيات - كبار السن - الغدة الدرقية - قلبك أمانة - حقك تنظمي - المقبلين على الزواج - فحص الأم والجنين - صحة المرأة - الأمراض الوراثية).