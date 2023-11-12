الأحد 12 نوفمبر 2023
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محافظات

صحة البحيرة تنظم دورة تدريبية حول طرق مكافحة وعلاج البلهارسيا والطفيليات المعوية (صور)

دورة تدريبية لكيفية
دورة تدريبية لكيفية مكافحة وعلاج البلهارسيا بالبحيرة، فيتو

تنظم الإدارة العامة  للأمراض المتوطنة بمديرية الصحة بالبحيرة بالتعاون مع الإدارة المركزية للأمراض بالوزارة برنامج تدريبي من الأمس السبت ويستمر على مدار أيام هذا الأسبوع، وذلك لمناقشة استراتيجية الوزارة لمكافحة وعلاج البلهارسيا والطفيليات المعوية، ويأتي ذلك تحت إشراف فريق الإدارة المركزية للأمراض المتوطنة بالوزارة.

دورة تدريبية لمناقشة كيفية مكافحة وعلاج البلهارسيا والطفيليات المعوية بالبحيرة، فيتو 


كما يأتي ذلك فى اطار إهتمام الدولة بتطوير المنظومة الصحية وتدريب كافة الفرق الطبية بمختلف تخصصاتها،  للارتقاء بالخدمة المقدمة للمواطن، والوصول بالمنظومة الصحية لتقديم أفضل أداء ينال رضا المواطن المصرى، وتحت رعاية هانى جميعه وكيل وزارة الصحة بالبحيرة.

دورة تدريبية لمناقشة كيفية مكافحة وعلاج البلهارسيا والطفيليات المعوية بالبحيرة، فيتو 
دورة تدريبية لمناقشة كيفية مكافحة وعلاج البلهارسيا والطفيليات المعوية بالبحيرة، فيتو 


وسيتم تقديم المحاضرة من خلال عدد من  مشرفي الوزارة وهم الطبيب سامح المرحومى صيدلى بالمكتب الفنى لرئيس الإدارة المركزية للأمراض المتوطن، والطبيبة عبير نجيب صيدلانية بالإدارة العامة لمكافحة البلهارسيا والطفيليات المعوية والطبيب أشرف أمين مدير إدارة العلاج بالإدارة العامة لمكافحة البلهارسيا والطفيليات المعوية.

وفي إطار آخر، مازالت حملة 100 يوم صحة تحقق  نجاحات ملموسة بنطاق المحافظة لتحقيق المستهدف منها، حيث أشار وكيل الوزارة، أن حملة «100 يوم صحة» تسعى إلى تكثيف جميع خدمات وزارة الصحة والسكان، وبالأخص خدمات المبادرات الرئاسية

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وتنفذ الحملة بمحافظة البحيرة من خلال 235 وحدة رعاية أساسية وعدد 32 فريق متحرك سيتم زيادتهم تدريجيا طبقا لعدد المنتفعين.

وتقدم حملة 100 يوم صحة خدمات متنوعة من خلال الفرق الثابتة المتواجدة بالوحدات، حيث يتم تقديم خدمات 5 مبادرات هى (دعم صحة المرأة المصرية_ فحص الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الإعتلال الكلوى - الكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية - كشف وعلاج ضعف السمع بين الأطفال- العناية بصحة الأم والجنين )، ويوجد 16 مكان على مستوى المحافظة لتقديم خدمة (فحص المقبلين على الزواج).

دورة تدريبية لمناقشة كيفية مكافحة وعلاج البلهارسيا والطفيليات المعوية بالبحيرة، فيتو 
دورة تدريبية لمناقشة كيفية مكافحة وعلاج البلهارسيا والطفيليات المعوية بالبحيرة، فيتو 

كما يتم تقديم خدمات 3 مبادرات من خلال 32 فريق متحرك بالعيادات المتنقلة بواقع عيادتين بكل مركز، بعدد 16 مركز بالمحافظة، وقابلين للزيادة حسب نسبة التردد، ويتم من خلالهم تقديم خدمات مبادرات (دعم صحة المرأة المصرية، فحص الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الإعتلال الكلوى، الكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية ).

كما تقدم خدمات الصحة الإنجابية من خلال تلك المبادرات، وتقدم خدمة التثقيف والتوعية الصحية من خلال فرق التثقيف الصحى والتواصل المجتمعي، غير ما تقدمه القوافل الطبية العلاجية من خدمات متعددة.

 

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صحة البحيرة مديرية الشباب والرياضة دورة تدريبية البحيرة البلهارسيا

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