صحة غزة: الاحتلال حوَّل مجمع الشفاء الطبي إلى ساحة حرب مفتوحة

أخبار غزة الآن، أكد الدكتور أشرف القدرة، المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة، فقدان 3 من الأطفال الخدج حتى الآن في مجمع الشفاء الطبي.



قصف مركز الأكسجين بمستشفى الشفاء

ولفت خلال تصريحات إعلامية: أن الاكسجين لم يعد متوفرا بمستشفى الشفاء إثر قصف مركز تجميع الأكسجين، مشيرًا إلى أن الآلاف في مجمع الشفاء الطبي يفتقدون أدنى مقومات الحياة.

ساحة حرب مفتوحة

وأكد أن الاحتلال الإسرائيلي حوّل مجمع الشفاء الطبي إلى ساحة حرب مفتوحة.

رد الدكتور محمد أبو سلمية، مدير مجمع الشفاء الطبي بغزة، على مزاعم المتحدث العسكري باسم جيش الاحتلال، دانيال هاجاري، عن منع حركة حماس إدخال 300 لتر من السولار للمستشفى.

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حقيقة العرض الإسرائيلي على مستشفى الشفاء



وأوضح خلال تصريحات إعلامية: هناك شخص إسرائيلي عرض تزويد مستشفى الشفاء بـ2000 لتر وقود فقبلنا وطلبنا تحويلها عبر الصليب الأحمر ثم تراجع عرضه إلى 300 لتر فقط.



رد الصليب الأحمر



ولفت: أعربنا عن استعدادنا لتلقي 6000 لتر وقود عبر الصليب الأحمر لإنقاذ المرضى المهددين، ولكن لم يصلنا رد حتى الآن.