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ملفات وحوارات

أسعار الدواجن في ارتفاع مستمر.. توقعات بزيادة 10% خلال الفترة المقبلة.. وأسعار مبادرة الحكومة لا تلائم تكاليف الإنتاج

الدواجن والبيض، فيتو
الدواجن والبيض، فيتو

 شهدت أسعار الدواجن، ارتفاعا كبيرا خلال الأيام الأخيرة في الأسواق، وسط حالة من الاستياء بين المواطنين في ظل قرارات مجلس الوزراء الأخيرة بشأن مبادرة تخفيض أسعار السلع الأساسية، والدواجن والبيض، وسط مطالبات لمجلس الوزراء بشأن مراجعة الأسعار ضمن المبادرة الحكومية.

وتوقع سامح السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بمحافظة الجيزة، أن يطلب الاتحاد العام لمنتجي الدواجن من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء خلال الأسبوع الأخير من نوفمبر الجاري، مراجعة أسعار الدواجن والبيض ضمن المبادرة الحكومية لخفض أسعار السلع الغذائية.

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أسعار الدواجن والبيض في الأسواق، فيتو

 

أسعار الدواجن والبيض في المبادرة الحكومية لخفض الأسعار

 وأشار رئيس شعبة الثروة الداجنة لـ «فيتو» إلى أن أسعار الدواجن والبيض في المبادرة الحكومية لخفض الأسعار، حددت بأن يكون سعر كيلو الفراخ البيضاء في المزارع أي جملة نحو 65 جنيها، وبالمحال التجارية نحو 73 جنيهًا، وسعر الدواجن المجمدة في المجازر نحو 100 جنيه، وفي المحال التجارية للمستهلكين بسعر 150 جنيهًا، أما سعر كرتونة البيض في المزرعة أي جملة بنحو 115 جنيهًا، وتصل للمستهلك بسعر 125 جنيهًا كحد أقصى.

أسعار المبادرة الحكومية لا تلائم تكلفة إنتاج الدواجن والبيض

وأوضح أن هذه الأسعار أصبحت لا تلائم تكلفة إنتاج الدواجن والبيض، وذلك بعد ارتفاع أسعار الأعلاف في الأسابيع الماضية، ثم ارتفاع أسعار الكتكوت ليصل 37 جنيهًا، وعليه ارتفع نحو 90 % من مدخلات الإنتاج كاملة.

توقعات بارتفاع أسعار الدواجن والبيض بنسبة 10% خلال الفترة المقبلة

وأضاف «السيد» أنه من المتوقع أن تشهد أسعار الدواجن والبيض ارتفاعات طفيفة بنسبة 10% على الأقل عند طرح إنتاجية الدورة الجديدة، مشيرًا إلى أن السبب في ارتفاع سعر الكتكوت لـ 37 جنيهًا، كان زيادة الطلب على الشراء، وذلك مع عودة عدد من المنتجين للعمل ضمن منظومة الثروة الداجنة مرة أخرى، إلى جانب أن بعض منتجي الدواجن والبيض قاموا برفع طاقتهم الإنتاجية لأكثر من الضعف، حيث شجعتهم حالة الاستقرار في أسعار الدواجن والبيض على زيادة الإنتاج.

أسعار الكتكوت في بورصة الدواجن

يشار إلى أن أسعار الكتكوت اليوم الأحد، وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن، فتراوحت من 32 إلى 35 جنيهًا، وبلغ سعر كتكوت أبيض قطعان من 29 جنيهًا إلى 29.25 جنيه، كتكوت جيل ثاني سعر من 17 إلى 18 جنيهًا. 

وتراوح سعر كتكوت ساسو بيور في بورصة الدواجن اليوم من 22 جنيهًا إلى 23 جنيهًا، كتكوت ساسو سعر من 21 جنيهًا إلى 22 جنيهًا، كتكوت روزي بيور سعر من 16.5 إلى 17.5 جنيه، كتكوت هجين  سعر من 15 جنيهًا إلى 16 جنيهًا، كتكوت بلدي من 11 جنيهًا إلى 12جنيهًا.

أسعار الدواجن والبيض اليوم الاثنين 13-11-2023 في الدقهلية

تجارية الجيزة: توقعات بارتفاع أسعار الدواجن والبيض 10%، وأسعار مبادرة الحكومة لا تلائم تكاليف الإنتاج

أسعار الكتاكيت في الأسواق اليوم الاثنين

وفيما يخص أسعار الكتاكيت في الأسواق اليوم الإثنين، سجل كتكوت أبيض بسعر 35 جنيهًا، كتكوت أربو سعر 32.5 جنيه، كتكوت إيفيان بسعر 28 جنيهًا، كتكوت ساسو بسعر 22 جنيهًا.

وتراوح سعر كتكوت روص في الأسواق من 32 إلى 34 جنيهًا، كتكوت كب بسعر 32 جنيهًا، كتكوت آر بسعر 35 جنيهًا.

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اسعار الدواجن شعبة الثروة الداجنة مجلس الوزراء مبادرة تخفيض اسعار السلع اسعار الدواجن والبيض تكلفة إنتاج الدواجن والبيض بورصة الدواجن

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تجارية الجيزة: توقعات بارتفاع أسعار الدواجن والبيض 10%، وأسعار مبادرة الحكومة لا تلائم تكاليف الإنتاج

ارتفاع مستلزمات إنتاج الدواجن والبيض يهدد المبادرة الحكومية.. والغرفة التجارية تتوقع ارتفاع الأسعار الفترة المقبلة

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