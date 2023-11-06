شعبة الثروة الداجنة: ارتفاع سعر الكتكوت لـ37 جنيهًا غير مبرر ونطالب بتدخل الدولة

أسباب ارتفاع أسعار الكتكوت في الأسواق، ارتفعت أسعار الكتاكيت في الأسواق، ليصل سعر الكتكوت في المزارع جملة لـ37 جنيهًا، الأمر الذي أثار حالة من الجدل حول أسباب ارتفاع أسعار الكتكوت لهذه السعر، وما هي الحلول لمواجهة ارتفاعاته.

ارتفاع أسعار الكتكوت ليصل لـ 37 جنيهًا ليس له أي مبررات

يقول الدكتور عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية لمحافظة القاهرة، إن ارتفاع أسعار الكتكوت ليصل لـ 37 جنيهًا ليس له أي مبررات، الأمر الذي يستلزم اتخاذ إجراءات عاجلة من المسئولين لمواجهة هذا الارتفاع، فلا يجوز أن تصل سعر الكتكوت لهذا السعر.

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لا يجوز أن يؤدي الطلب المتزايد على شراء الكتكوت إلى هذا الارتفاع

وأضاف رئيس شعبة الثروة الداجنة لـ «فيتو» أن حتى مبررات أن السبب في ارتفاع أسعار الكتكوت يرجع إلى زيادة الطلب على شرائه، أيضًا لا يجوز، لأن الشحية لا تعطي الحق لرفع الأسعار دون مبرر، ولا يصح ولا يجوز أن يؤدي الطلب المتزايد على شراء الكتكوت إلى هذا الارتفاع.

قواعد العرض والطلب منفلتة وغير منضبطة في السوق المصري

وأشار إلى أن المشكلة تحتاج إلى التحرك الإيجابي من الدولة وإيجاد حلول، ووضع معايير وأسس حاكمة للسوق، فقواعد العرض والطلب منفلتة وغير منضبطة في السوق المصري.

الدكتور عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية لمحافظة القاهرة، فيتو

ضرورة تدخل الدولة العاجل طالما أن الأمور خرجت عن السيطرة

وشدد رئيس شعبة الثروة الداجنة على أهمية تدخل الدولة العاجل طالما أن الأمور خرجت عن السيطرة، مشيرًا إلى أنه يجب دراسة عاجلة لاحتياجات السوق، وتحديد الأسباب الحقيقة لارتفاع أسعار الكتكوت، وإذ تأكد أن السبب في ارتفاع أسعار الكتكوت يرجع إلى قلة المعروض منه وشحية الكميات، وكان حل المشكلة بالاستيراد من الخارج، فعلى الدولة اتخاذ هذه الخطوة.

فتح الاستيراد في هذه الحالة له شقان تحددهما الجهات المعنية حسب احتياجات السوق المحلي

وتابع الدكتور عبدالعزيز السيد، أن الإستيراد في هذه الحالة له شقان، تحددهما الجهات المعنية حسب احتياجات السوق المحلي، الأول استيراد الكتكوت مباشرة من الخارج وضخه في الأسواق لحل الأزمة، والثاني استيراد البيض التفريخ، أي بيض مخصب لإنتاج الكتاكيت، المهم هو سرعة حل المشكلة قبل أن تتحول إلى أزمة.

أسعار الكتكوت في بورصة الدواجن

وعن أسعار الكتكوت اليوم الإثنين، وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن، فتراوحت من 32 إلى 37 جنيهًا، وبلغ سعر كتكوت أبيض قطعان من 30 جنيهًا إلى 30.25 جنيه، كتكوت جيل ثاني سعر من 16 إلى 17 جنيهًا، كتكوت ساسو سعر من 20.5 جنيه إلى 21.5 جنيه، سعر كتكوت ساسو بيور بسعر من 21.5 جنيه إلى 22.5 جنيه، كتكوت هجين سعر من 14 جنيهًا إلى 15 جنيهًا، كتكوت بلدي من 10 جنيهات إلى 11 جنيهًا، كتكوت روزي بيور سعر من 16.5 إلى 17.5 جنيه.

أسعار الكتاكيت في الأسواق اليوم الإثنين

وفيما يخص أسعار الكتاكيت في الأسواق اليوم الإثنين، سجل سعر كتكوت روص من 32 إلى 32.5 جنيه، كتكوت أربو سعر 35 جنيهًا، كتكوت إيفيان بسعر 28 جنيهًا، كتكوت ساسو بسعر 22 جنيهًا، كتكوت أبيض بسعر 36 جنيهًا، كتكوت كب بسعر 35.5 جنيهًا، كتكوت آر بسعر 35 جنيهًا.