الإثنين 13 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

اقتصاد

تجارية الجيزة: توقعات بارتفاع أسعار الدواجن والبيض 10%، وأسعار مبادرة الحكومة لا تلائم تكاليف الإنتاج

أسعار الدواجن والبيض
أسعار الدواجن والبيض في الأسواق، فيتو

أسعار الدواجن والبيض في الأسواق، توقع سامح السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بمحافظة الجيزة، أن يطلب الاتحاد العام لمنتجي الدواجن من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء خلال الأسبوع الأخير من نوفمبر الجاري، مراجعة أسعار الدواجن والبيض ضمن المبادرة الحكومية لخفض أسعار السلع الغذائية.

سامح السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بمحافظة الجيزة، فيتو

أسعار الدواجن والبيض في المبادرة الحكومية لخفض الأسعار

وأشار رئيس شعبة الثروة الداجنة لـ «فيتو» إلى أن أسعار الدواجن والبيض في المبادرة الحكومية لخفض الأسعار، حددت بأن يكون سعر كيلو الفراخ البيضاء في المزارع أي جملة نحو 65 جنيها، وبالمحال التجارية نحو 73 جنيهًا، وسعر الدواجن المجمدة في المجازر نحو 100 جنيه، وفي المحال التجارية للمستهلكين بسعر 150 جنيهًا، أما سعر كرتونة البيض في المزرعة أي جملة بنحو 115 جنيهًا، وتصل للمستهلك بسعر 125 جنيهًا كحد أقصى.

أسعار المبادرة الحكومية لا تلائم تكلفة إنتاج الدواجن والبيض

وأوضح أن هذه الأسعار أصبحت لا تلائم تكلفة إنتاج الدواجن والبيض، وذلك بعد ارتفاع أسعار الأعلاف في الأسابيع الماضية، ثم ارتفاع أسعار الكتكوت ليصل 37 جنيهًا، وعليه ارتفع نحو 90 % من مدخلات الإنتاج كاملة.

توقعات بارتفاع أسعار الدواجن والبيض بنسبة 10% خلال الفترة المقبلة

وأضاف «السيد» أنه من المتوقع أن تشهد أسعار الدواجن والبيض ارتفاعات طفيفة بنسبة 10% على الأقل عند طرح إنتاجية الدورة الجديدة، مشيرًا إلى أن السبب في ارتفاع سعر الكتكوت لـ 37 جنيهًا، كان زيادة الطلب على الشراء، وذلك مع عودة عدد من المنتجين للعمل ضمن منظومة الثروة الداجنة مرة أخرى، إلى جانب أن بعض منتجي الدواجن والبيض قاموا برفع طاقتهم الإنتاجية لأكثر من الضعف، حيث شجعتهم حالة الاستقرار في أسعار الدواجن والبيض على زيادة الإنتاج.

أسعار الدواجن والبيض في الأسواق، فيتو

أسعار الكتكوت في بورصة الدواجن

يشار إلى أن أسعار الكتكوت اليوم الأحد، وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن، فتراوحت من 32 إلى 35 جنيهًا، وبلغ سعر كتكوت أبيض قطعان من 29 جنيهًا إلى 29.25 جنيه، كتكوت جيل ثاني سعر من 17 إلى 18 جنيهًا. 

Advertisements

وتراوح سعر كتكوت ساسو بيور في بورصة الدواجن اليوم من 22 جنيهًا إلى 23 جنيهًا، كتكوت ساسو سعر من 21 جنيهًا إلى 22 جنيهًا، كتكوت روزي بيور سعر من 16.5 إلى 17.5 جنيه، كتكوت هجين  سعر من 15 جنيهًا إلى 16 جنيهًا، كتكوت بلدي من 11 جنيهًا إلى 12جنيهًا.

أسعار الكتاكيت في الأسواق اليوم الأحد

وفيما يخص أسعار الكتاكيت في الأسواق اليوم الأحد، سجل  كتكوت أبيض بسعر 35 جنيهًا، كتكوت أربو سعر 32.5 جنيه، كتكوت إيفيان بسعر 28 جنيهًا، كتكوت ساسو بسعر 22 جنيهًا.

وتراوح سعر كتكوت روص في الأسواق من 32 إلى 34 جنيهًا، كتكوت كب بسعر 32 جنيهًا، كتكوت آر بسعر 35 جنيهًا.

ونقدم لكم من خلال موقع "فيتو"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

ارتفاع اسعار الدواجن ارتفاع اسعار الدواجن والبيض ارتفاع سعر الكتكوت اسعار الدواجن اسعار الدواجن والبيض أسعار السلع الغذائية الاتحاد العام لمنتجي الدواجن الثروة الداجنة بالغرفة التجارية الدكتور مصطفى مدبولي الدواجن المجمدة الدواجن والبيض بورصة الدواجن خفض أسعار السلع الغذائية سعر الدواجن سعر الكتكوت سعر كرتونة البيض سعر كيلو الفراخ سعر كيلو الفراخ البيضاء

مواد متعلقة

أسعار الدواجن والبيض اليوم، ارتفاع طفيف في سعر كيلو الفراخ البيضاء بالأسواق

انخفاض سعر كيلو الفراخ البيضاء وأسعار البيض تقفز 4 جنيهات

البورصة المصرية أثناء آخر أسبوع في يوليو.. 8.6 مليار جنيه قيمة التداول على 2,886 مليون ورقة.. وتوقعات الخبراء في أغسطس

ارتفاع أسعار الدواجن والبيض في الأسواق اليوم الأحد

أسعار الدواجن والبيض اليوم، كيلو الفراخ البيضاء يواصل الارتفاع في الأسواق

حكم بيع القمح في السوق السوداء لاستخدامه بدلا من العلف الحيواني

أخبار الاقتصاد اليوم: توقعات اجتماع البنك المركزي.. ومفاجأة في المؤشر العالمي للذهب الأيام المقبلة

أسعار الدواجن والبيض اليوم، ارتفاع سعر كيلو الفراخ البيضاء في الأسواق

الأكثر قراءة

حقيقة اعتذار بيومي فؤاد عن استكمال تقديم مسرحياته في موسم الرياض

هل هناك خلاف بين مصر والسعودية؟، متحدث الرئاسة يرد (فيديو)

الدروز في جيش الاحتلال.. حكاية عقد الدم المفروض.. وتأدية الخدمة العسكرية بالإكراه.. والإعلام الغربي يزيف تقارير الولاء بهدف وصم المقاومة بالإرهاب (صور)

مسلسل "صوت وصورة" الحلقة 23، الشرطة تلاحق صدقي صخر وعمرو وهبة

تكريم مجلس إدارة الزمالك واختيار زيزو أفضل لاعب في مصر (صور)

تجارية الجيزة: توقعات بارتفاع أسعار الدواجن والبيض 10%، وأسعار مبادرة الحكومة لا تلائم تكاليف الإنتاج

ننشر أسماء المدربين المرشحين لقيادة الزمالك بعد رحيل أوسوريو

الانسحاب أو الموت، يديعوت أحرونوت: حماس خدعتنا للمرة الثانية

Advertisements

منوعات

المزيد

تفاصيل مثيرة في عملية اختطاف والد نجم ليفربول

بتصميمات خادعة للبصر، طلاب عمارة هندسة المنصورة الجديدة يزينون الجامعة (صور)

انطلاق معرض تسويق منتجات كليات جامعة عين شمس غدا

الإعلامية بوسي شلبي تحيي ذكرى زوجها محمود عبد العزيز في الإسكندرية

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الأحد 12-11-2023 في ختام التعاملات

سعر الألومنيوم في السوق المصري اليوم الأحد 12-11-2023

تعرف على سعر القصدير عالميا اليوم الأحد 12-11-2023

سعر الريال السعودي اليوم الأحد 12-11-2023 في ختام التعاملات

المزيد

انفوجراف

الساحر VS الزعيم.. رحلة من الخلافات والمنافسة بين محمود عبد العزيز وعادل إمام (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 13 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

تفسير رؤية الحبيب السابق في المنام وعلاقتها بوقوع العديد من المشكلات العائلية

تزيل الهم وتفرج الكرب، أذكار المساء كاملة مكتوبة

المزيد
الجريدة الرسمية