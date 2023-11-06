الإثنين 06 نوفمبر 2023
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اقتصاد

تجارية الجيزة: زيادة الطلب السبب في ارتفاع سعر الكتكوت

أسباب ارتفاع أسعار
أسباب ارتفاع أسعار الكتكوت في الأسواق، فيتو

أسباب ارتفاع أسعار الكتكوت في الأسواق، أثار ارتفاع سعر الكتكوت في الأسواق جدلًا واسعًا، حيث تراوح سعر الكتكوت في المزرعة من 32 إلى 37 جنيهًا، ويعد السعر الأكبر للكتكوت على مدار مواسم، بل ولم يحدث في السنوات الماضية أن يصل سعر الكتكوت إلى سعر 37 جنيهًا.

فما هي أسباب ارتفاع أسعار الكتكوت في الأسواق، وهل فتح باب استيراد الكتاكيت من الخارج هو الحل العاجل لمواجهة هذه المشكلة؟

أسباب ارتفاع أسعار الكتكوت في الأسواق، فيتو

ارتفاع أسعار الكتكوت لـ 37 جنيهًا مبرر مع زيادة الطلب

يقول سامح السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بمحافظة الجيزة، إن ارتفاع أسعار الكتكوت لـ 37 جنيهًا، له مبرراته مع زيادة الطلب على شراء الكتكوت، وهناك منتجين عادوا للعمل ضمن المنظومة مرة أخرى، فضلًا عن أن بعض المنتجين رفعوا طاقتهم الإنتاجية الضعف، بسبب الوضع الراهن لقطاع الثروة الداجنة.

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استقرار أسعار الدواجن والبيض كانت الحافز لعودة المنتجين للمنظومة وزيادة الطاقة الإنتاجية للمزارع

وأضاف رئيس شعبة الثروة الداجنة لـ «فيتو» أن الفترة الحالية وخاصة استقرار أسعار الدواجن والبيض كانت الحافز لعودة المنتجين للمنظومة، وزيادة الطاقة الإنتاجية للمزارع، خاصة مع تطبيق المبادرة الحكومية لخفض الأسعار، وتحديد سعر الدواجن بـ 65 جنيهًا في المزرعة و115 جنيهًا أسعار البيض.

سامح السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بمحافظة الجيزة،، فيتو

المبادرة الحكومية ساهمت في استقرار الأسواق وتشجيع المربين على الدخول في دورات إنتاجية جديدة

وأشار إلى أن المبادرة الحكومية لخفض الأسعار، ساهمت في استقرار الأسواق، وتشجيع المربين على الدخول في دورات إنتاجية جديدة، مع الحالة المستقرة التي أحدثتها تطبيق المبادرة.

 

استيراد الكتكوت من الخارج ليس الحل الأفضل لمواجهة المشكلة

ورفض سامح السيد فكرة فتح باب الاستيراد باعتباره حلا للمشكلات، قائلًا: أنا ضد فتح باب الاستيراد لحل أي مشكلة، خاصة مع وجود منتج محلي، فالكتاكيت متوفرة، لكن زيادة الطلب كانت سببًا رئيسيًا في ارتفاع سعر الكتكوت، ومع تناسب الطلبات والمعروض من الكتاكيت، ستنخفض الأسعار مرة أخرى، وعليه استيراد الكتكوت من الخارج ليس الحل الأفضل لمواجهة المشكلة.

أسباب ارتفاع أسعار الكتكوت في الأسواق، فيتو

أسعار الكتكوت في بورصة الدواجن

وعن  أسعار الكتكوت اليوم الإثنين، وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن، فتراوحت من 32 إلى 37 جنيهًا، وبلغ سعر كتكوت أبيض قطعان من 30 جنيهًا إلى 30.25 جنيه، كتكوت ساسو سعر من 20.5 جنيه إلى 21.5 جنيه، سعر كتكوت ساسو بيور بسعر من 21.5 جنيه إلى 22.5 جنيه، كتكوت جيل ثاني سعر من 16 إلى 17 جنيهًا،   كتكوت هجين  سعر من 14 جنيهًا إلى 15 جنيهًا، كتكوت بلدي من 10 جنيهات إلى 11  جنيهًا، كتكوت روزي بيور سعر من 16.5 إلى 17.5 جنيه.

 

أسعار الكتاكيت في الأسواق اليوم الإثنين

وفيما يخص أسعار الكتاكيت في الأسواق اليوم الإثنين، سجل سعر كتكوت ساسو بـ 22 جنيهًا، كتكوت أبيض بسعر 36 جنيهًا، كتكوت روص من 32 إلى  32.5 جنيه، كتكوت أربو سعر 35 جنيهًا، كتكوت إيفيان بسعر 28 جنيهًا،  كتكوت كب بسعر 35.5 جنيهًا، كتكوت آر بسعر 35 جنيهًا.

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