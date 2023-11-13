نشرة الأخبار، الصليب الأحمر يوجه نداءً عاجلا للعالم بشأن غزة، الاحتلال حول مجمع الشفاء لساحة حرب مفتوحة، ارتفاع أسعار الدواجن والبيض

أخبار مصر والعالم، نشرت "فيتو" على مدى الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.

جاءت أهم الأخبار كالتالي:

نشرت وسائل إعلام فلسطينية مقطع فيديو يرصد لحظة اقتحام قوات الاحتلال بلدة قباطية جنوب جنين.

وقالت: إن 4 مواطنين فلسطينيين استشهدوا وأصيب آخرون، جراء قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي لمنزل في حي التفاح شرق مدينة غزة.

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وقف خدمة الاتصالات والإنترنت بالكامل في قطاع غزة

وحدد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الفلسطيني، إسحق سدر، يوم الخميس المقبل لوقف خدمة الاتصالات والإنترنت بالكامل في قطاع غزة، بسبب نفاد الوقود، ما سيساهم في تعميق الكارثة الإنسانية، لعدم قدرة المواطنين على التواصل مع خدمات الطوارئ والإغاثة والنجدة.

طالبت اللجنة الدولية للصليب الأحمر بتوفير الحماية للمدنيين الذين يخلون شمال قطاع غزة والذين يبقون فيه.

وقالت في بيان لها: "تدعو اللجنة الدولية للصليب الأحمر (اللجنة الدولية) بشكل عاجل إلى حماية المدنيين المحاصرين وسط القتال في غزة، سواء كانوا يحاولون الإخلاء أو البقاء في أماكنهم".

مأساة إنسانية لا تُحتمل

وأضاف البيان: "تؤدي الأعمال العدائية المندلعة في مناطق حضرية مكتظة بالسكان، ومنها المناطق المحيطة بالمستشفيات، إلى تعريض حياة أشد الفئات ضعفًا للخطر، مثل الطواقم الطبية والمرضى والجرحى والأطفال الخدَّج والأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن".

أكد الدكتور أشرف القدرة، المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة، فقدان 3 من الأطفال الخدج حتى الآن في مجمع الشفاء الطبي.

قصف مركز الأكسجين بمستشفى الشفاء

ولفت خلال تصريحات إعلامية: أن الاكسجين لم يعد متوفرا بمستشفى الشفاء إثر قصف مركز تجميع الأكسجين، مشيرًا إلى أن الآلاف في مجمع الشفاء الطبي يفتقدون أدنى مقومات الحياة.

فجر مقاومون عبوة ناسفة في مركبة عسكرية إسرائيلية خلال اقتحامها مدينة قلقيلية بالضفة الغربية، وفقا لما عرضته فضائية "الجزيرة مباشر"، في خبر عاجل لها.

ونقلت عن مصادر فلسطينية، قولهم: إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت فلسطينيا بعد إصابته بالرصاص الحي في قدمه بمدينة قلقيلية في الضفة الغربية، كما أصيب شاب آخر في قدمه برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامها مدينة يطا جنوبي الخليل.

وأكد المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة، أن طائرات الاحتلال تستهدف المدنيين الذين يحاولون الخروج من منازلهم المقصوفة غربي غزة.

قال وزير الدفاع الأمريكي لويد جيمس أوستن: “نفذنا ضربات على مواقع للحرس الثوري وجماعات متحالفة مع إيران”.

القوات الأمريكية تنفذ ضربات على مواقع للحرس الثوري

وأضاف وزير الدفاع الأمريكي، في نبأ عاجل نقلته وسائل إعلامية: نفذنا ضربات على مواقع للحرس الثوري وجماعات متحالفة مع إيران شملت منشأة تدريب ومنزلا آمنًا بالقرب من مدينتي البوكمال والميادين في سوريا ردًا على هجمات على جنود أمريكيين في العراق وسوريا.

رد أنطونيو جوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، على ادعاءات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن الامتثال للقانون الدولي في حرب غزة.

وفي التفاصيل، قال نتنياهو: إن جوتيريش ألقى باللوم على إسرائيل وعليه بدلا من مطالبة حماس بالامتثال للقانون الدولي، في حين أن جوتيريش أصر في وقت لاحق على أنه يدين حماس "منذ البداية".

كشف موقع "أكسيوس" الإخباري عن مصدر إسرائيلي، في نبأ عاجل منذ قليل، أن وزير الدفاع الأمريكي لويد جيمس أوستن، طلب من نظيره الإسرائيلي يوآف جالانت توضيحات بشأن الضربات الجوية الإسرائيلية في لبنان.

حرب شاملة بين إسرائيل وحزب الله

وأوضح الموقع الأمريكي، أن أوستن طلب من إسرائيل تجنب الخطوات التي قد تؤدي إلى حرب شاملة بين إسرائيل وحزب الله.

استفزاز حزب الله

ولفت "أكسيوس" نقلا عن مصادر مطلعة، إلى أن بعض المسئولين في إدارة بايدن يشعرون بالقلق من أن إسرائيل تحاول استفزاز حزب الله.

قررت محافظة الإسكندرية، بقيادة اللواء محمد الشريف، المحافظ، إغلاق الطريقين الصحراوي والدولي، خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين بسبب الشبورة المائية الكثيفة التي ستحل على الطريقين.

وقد أصدرت محافظة الإسكندرية بيانا منذ قليل، بأنه بناءً على تحذير الهيئة العامة للأرصاد الجوية من كثافة الشبورة المائية التي تصل إلى حد الضباب على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

تجارية الجيزة: توقعات بارتفاع أسعار الدواجن والبيض 10%، وأسعار مبادرة الحكومة لا تلائم تكاليف الإنتاج

توقع سامح السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بمحافظة الجيزة، أن يطلب الاتحاد العام لمنتجي الدواجن من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء خلال الأسبوع الأخير من نوفمبر الجاري، مراجعة أسعار الدواجن والبيض ضمن المبادرة الحكومية لخفض أسعار السلع الغذائية.

أسعار الدواجن والبيض في المبادرة الحكومية لخفض الأسعار

وأشار رئيس شعبة الثروة الداجنة لـ «فيتو» إلى أن أسعار الدواجن والبيض في المبادرة الحكومية لخفض الأسعار، حددت بأن يكون سعر كيلو الفراخ البيضاء في المزارع أي جملة نحو 65 جنيها، وبالمحال التجارية نحو 73 جنيهًا، وسعر الدواجن المجمدة في المجازر نحو 100 جنيه، وفي المحال التجارية للمستهلكين بسعر 150 جنيهًا، أما سعر كرتونة البيض في المزرعة أي جملة بنحو 115 جنيهًا، وتصل للمستهلك بسعر 125 جنيهًا كحد أقصى.

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، إتاحة الاستعلام عن نتيجة الامتحان الإلكتروني الذي عقده الجهاز للمتقدمين في مسابقة شغل 238 وظيفة مهندس بوزارة الموارد المائية والري.

ويمكن للممتحنين الاستعلام عن موقفهم عبر بوابة الوظائف الحكومية على الرابط التالي:

https://jobs.caoa.gov.eg/

ويهيب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بالممتحنين متابعة بوابة الوظائف الحكومية لمعرفة موعد الامتحان الشفوي المقرر عقده لهم لاحقًا.

حذرت وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية، من حالات إلغاء تخصيص شقق جنة في الطرح الجديد وفقًا لآلية الحجز الفوري التي اعتمدتها الوزارة، وينتهي التقديم على الشقق يوم الأربعاء المقبل الموافق 15 نوفمبر الجاري ذلك في عدد من المدن الجديدة وهي مدن (رشيد الجديدة – المنصورة الجديدة – ناصر غرب أسيوط – غرب قنا – ملوي الجديدة).

أكد حلمي طولان، نجم نادي الزمالك السابق، أن جماهير القلعة البيضاء تعشق اللعبة الحلوة، موضحا أن الفارس الأبيض دائما يضم أفضل وأمهر اللاعبين في مصر.

وقال طولان في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع الإعلامي محمد أبو العلا، عبر قناة الزمالك: "بعض مدربي الدوري المصري لا يجيدون القراءة والكتابة، وهذا التصريح قلته قبل ذلك وأؤكده الآن مرة أخرى".

يدخل منتخب مصر الأولمبي، اليوم الإثنين، معسكرا تدريبيا مغلقا بالقرية الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة، في إطار استعداداته للمشاركة في أولمبياد باريس 2024 الصيف المقبل.

28 لاعبا في معسكر المنتخب الأولمبي

وأعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأوليمبي بقيادة البرازيلي روجيرو ميكالي، أمس الأحد، أسماء اللاعبين المنضمين لمعسكر الفريق، وضمت قائمة المنتخب الأولمبي لمعسكر نوفمبر 28 لاعبا..

ولا تزال المنافسة مستمرة بين النجم النرويجي إيرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي، والمصري محمد صلاح، نجم ليفربول، هوايتهما في تسجيل الأهداف، خلال منافسات الجولة الـ12 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.