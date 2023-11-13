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رياضة

المنتخب الأولمبي يدخل معسكرا تدريبيا اليوم استعدادا لأولمبياد باريس

منتخب مصر الأولمبي،
منتخب مصر الأولمبي، فيتو

المنتخب الأولمبي، يدخل منتخب مصر الأولمبي، اليوم الإثنين، معسكرا تدريبيا مغلقا بالقرية الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة، في إطار استعداداته للمشاركة في أولمبياد باريس 2024 الصيف المقبل. 

28 لاعبا في معسكر المنتخب الأولمبي

وأعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأوليمبي بقيادة البرازيلي روجيرو ميكالي، أمس الأحد، أسماء اللاعبين المنضمين لمعسكر الفريق، وضمت قائمة المنتخب الأولمبي لمعسكر نوفمبر 28 لاعبا، هم: 

٢٨ لاعبا في معسكر المنتخب الأولمبي، فيتو

معسكر بدون وديات

وحتى الآن سيكتفي البرازيلي روجيرو ميكالي المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي، بتدريبات بدنية وفنية فقط خلال المعسكر، بعد أن فشلت محاولات اتحاد الكرة في توفير مباريات ودية للفريق. 

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وكان اتحاد الكرة قد خاطب العديد من المنتخبات لمواجهة المنتخب الأولمبي وديًا إلا أن كافة المنتخبات اعتذرت بسبب اتفاقها على مباريات شهر نوفمبر.

وكان المنتخب الأولمبي تلقى اعتذار نظيره الغينى عن الحضور الي القاهرة لخوض مباراتين وديتين أمام نظيره المصري، فيما تتبقى محاولات قائمة مع منتخب الكونغو الديمقراطية من أجل مواجهة منتخبنا خلال أجندة نوفمبر الجاري. 

وجاءت مخاطبة اتحاد الكرة للمنتخب الأولمبي الغينى، نظرا لكون الأخير ينتظر خلال الفترة المقبلة مواجهة رابع قارة آسيا في ملحق التصفيات المؤهلة لأولمبياد باريس 2024 بعد أن احتل المنتخب الغينى المركز الرابع في بطولة أمم إفريقيا تحت 23 سنة التي أقيمت في المغرب في شهر يوليو الماضي. 

أما منتخب الكونغو الديمقراطية الأولمبي فيتم تجهيزه من أجل المشاركة في بطولة أمم أفريقيا 2025، ولم يتم تسريح لاعبيه عقب إخفاقه في التأهل للأولمبياد، خاصة أن الفريق أغلب قوامه من المحترفين. 

 

العاصمة الإدارية تستقبل معسكر المنتخب الأولمبي

وتستضيف القرية الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة، معسكر المنتخب الأولمبي في الفترة من 13 إلى 21 نوفمبر الجاري، والذي يأتي في إطار استعدادات الفراعنة للمشاركة في أولمبياد باريس 2024.

وكشف مصدر داخل الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي، أن ميكالي قام بزيارة القرية الأولمبية في العاصمة الإدارية، كما زار أيضا المدينة الرياضية هناك، وأعجب كثيرا بالإمكانيات الكبيرة المتوفرة في المنشآت الرياضية بالعاصمة الإدارية، ليقرر إقامة معسكر نوفمبر في القرية الأولمبية، على أن يخوض الفريق تدريباته اليومية على ملعب المدينة الرياضية، والذي يبعد عن مقر إقامة الفريق ربع ساعة فقط بالسيارة. 

 

خوض وديتين محليتين

وبدأ الجهاز الفني لمنتخب مصر الأولمبي بقيادة البرازيلي روجيرو ميكالي، يتجه للتفكير في خوض مباراتين وديتين مع ناديين من أندية الدوري الممتاز، أو دوري المحترفين خلال معسكره القادم في الفترة من 13 إلى 21 نوفمبر الجاري.

 

أمريكا تعتذر عن مواجهة المنتخب الأولمبي

وتلقى المنتخب الأولمبي ، في وقت سابق اعتذارًا من نظيره المنتخب الأمريكي عن اللقاء الودي الذي كان من المقرر أن يقام بالقاهرة خلال فترة التوقف الدولية نوفمبر الجاري لظروف خاصة بالطيران خلال هذه الفترة، وطلب المنتخب الأولمبي الأمريكي إقامة المباراة في وقت لاحق.

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