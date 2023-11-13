أنطونيو جوتيريش يرد على نتنياهو: حماس ليست الشعب الفلسطيني

غزة الآن، رد أنطونيو جوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، على ادعاءات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن الامتثال للقانون الدولي في حرب غزة.

وفي التفاصيل، قال نتنياهو: إن جوتيريش ألقى باللوم على إسرائيل وعليه بدلا من مطالبة حماس بالامتثال للقانون الدولي، في حين أن جوتيريش أصر في وقت لاحق على أنه يدين حماس "منذ البداية".

حماس ليست الشعب الفلسطيني

وفي مقابلة مع شبكة "سي إن إن"، أوضح جوتيريش قائلا: "هناك مبدأ أساسي بالنسبة لي، وهو أن حماس ليست الشعب الفلسطيني. ويجب أن تكون قادرًا على التمييز بين حماس والشعب الفلسطيني، وبالتالي لا يمكنك استخدام الأشياء المروعة التي فعلتها حماس كسبب لعقاب جماعي للشعب الفلسطيني".

Advertisements

وأضاف، أن هناك مظالم فلسطينية "تتعلق بـ 56 عامًا من الاحتلال"، رغم أن "أيًا من هذه المظالم لا يبرر الهجوم الهمجي لحماس".

سلطة فلسطينية فعالة

وأشار إلى الدور المحتمل للأمم المتحدة في الوساطة بمجرد انتهاء الحرب قائلا: "إن المجتمع الدولي بحاجة إلى العمل معا، ويمكن للأمم المتحدة أن تلعب دورًا" في ذلك"، لافتا إلى أنه "ستكون هناك حاجة إلى مرحلة انتقالية مقبولة لإسرائيل من وجهة نظر ضمان أمن إسرائيل، وأنه يجب أن يسمح في الوقت نفسه بالانتقال إلى سلطة فلسطينية فعالة".

حل الدولتين

وبين أن التركيبة الدقيقة لذلك "ليست واضحة في هذه اللحظة"، معتبرا أن من الضروري "الاستفادة" من الوضع و"البحث أخيرًا في إمكانية التوصل إلى حل الدولتين".

وأكمل: "حل الدولتين هو، في رأيي، المخرج الوحيد".

اشتباكات عنيفة بين الفصائل الفلسطينية وجيش الاحتلال الإسرائيلي

ودخلت حرب غزة يومها الـ37 مع استمرار الاشتباكات العنيفة بين الفصائل الفلسطينية وجيش الاحتلال الإسرائيلي، في ظل كارثة صحية وإنسانية في القطاع نتيجة للقصف الإسرائيلي المستمر.

وأفادت وسائل إعلام فى قطاع غزة، باستمرار الاشتباكات المسلحة بين الفصائل الفلسطينية والقوات الإسرائيلية المتوغلة على عدة محاور في القطاع، والفصائل تواصل قصف مستوطنات غلاف غزة.