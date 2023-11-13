وزير الدفاع الأمريكي: قصفنا مواقع إيرانية ردا على مهاجمة جنودنا في سوريا والعراق

قال وزير الدفاع الأمريكي لويد جيمس أوستن: “نفذنا ضربات على مواقع للحرس الثوري وجماعات متحالفة مع إيران”.

القوات الأمريكية تنفذ ضربات على مواقع للحرس الثوري

وأضاف وزير الدفاع الأمريكي، في نبأ عاجل نقلته وسائل إعلامية: نفذنا ضربات على مواقع للحرس الثوري وجماعات متحالفة مع إيران شملت منشأة تدريب ومنزلا آمنًا بالقرب من مدينتي البوكمال والميادين في سوريا ردًا على هجمات على جنود أمريكيين في العراق وسوريا.

تحذير أمريكي لإسرائيل

وكشف موقع "أكسيوس" الإخباري عن مصدر إسرائيلي، في نبأ عاجل منذ قليل، أن وزير الدفاع الأمريكي لويد جيمس أوستن، طلب من نظيره الإسرائيلي يوآف جالانت توضيحات بشأن الضربات الجوية الإسرائيلية في لبنان.

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حرب شاملة بين إسرائيل وحزب الله

وأوضح الموقع الأمريكي، أن أوستن طلب من إسرائيل تجنب الخطوات التي قد تؤدي إلى حرب شاملة بين إسرائيل وحزب الله.

استفزاز حزب الله

ولفت "أكسيوس" نقلا عن مصادر مطلعة، إلى أن بعض المسئولين في إدارة بايدن يشعرون بالقلق من أن إسرائيل تحاول استفزاز حزب الله.

وعد وزير الدفاع الإسرائيلي

وأشار إلى أن وزير الدفاع الإسرائيلي جالانت أبلغ أوستن، أن السياسة الإسرائيلية تقضي بعدم فتح جبهة ثانية في لبنان.

ويبدو أن مخاوف الإدارة الأمريكية باتت تتحقق بشأن فتح جبهة ثانية للحرب الدائرة بين إسرائيل والمقاومة الفلسطينية عقب 37 يوما من عدوان الاحتلال على قطاع غزة والذي أسفر عن استشهاد الآلاف، وهو الأمر الذي حذرت منه إدارة بايدن من توسيع رقعة الصراع واندلاع مواجهات مع حزب الله في جنوب لبنان.

تصعيد غير مسبوق بين حزب الله وإسرائيل

وشهد أمس الأحد تصعيدا غير مسبوق بين حزب الله وقوات الاحتلال، حيث دوت صفارات الإنذار في وقت مبكر من يوم الأحد في التجمعات الإسرائيلية الشمالية – القريبة من الحدود اللبنانية – قبل شن هجوم لحزب الله، وذكر في بيان أول أنه استهدف ثكنة "زرعيت" الإسرائيلية بقذائف المدفعية، وقال إن "مقاتليه حققوا فيها إصابات مباشرة".

وفي بيان ثانٍ، تبنى الحزب استهداف تجمع لجنود إسرائيليين في مثلث الطيحات رويسة العاصي على الحدود "بالأسلحة المناسبة وحققوا فيه إصابات ‏مؤكدة".

وفي بيان ثالث، قال الحزب إنه استهدف قوة مشاة لوجستية إسرائيلية قال إنها كانت بِصدد نصب أعمدة إرسال وأجهزة تنصت وتجسس ‏في تجمع مُستحدث قرب ثكنة دوفيف، "وأوقعوا فيها إصابات مؤكدة بين قتيلٍ وجريح".

وفي وقت لاحق، ذكر أنه أطلق صواريخ موجهة على جرافة، مما "أدى إلى ‏مقتل طاقمها ووقوع عددٍ من الإصابات المؤكدة بين الجنود الموجودين حولها بين قتيل وجريح".