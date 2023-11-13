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خلي بالك، 7 حالات لإلغاء تخصيص شقق جنة

شقق الإسكان، فيتو
شقق الإسكان، فيتو

حذرت وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية، من حالات إلغاء تخصيص شقق جنة في الطرح الجديد وفقًا لآلية الحجز الفوري التي اعتمدتها الوزارة، وينتهي التقديم على الشقق يوم الأربعاء المقبل الموافق 15 نوفمبر الجاري ذلك في عدد من المدن الجديدة وهي مدن (رشيد الجديدة – المنصورة الجديدة – ناصر غرب أسيوط – غرب قنا – ملوي الجديدة).

 

وحالات إلغاء تخصيص الشقق كالتالي:

-في حالة اكتشاف أو ظهور أية مخالفات لشروط الحجز أو المواد الواردة بهذه الكراسة.

_ بناء على طلب المخصص له الوحدة.

عدم قيام المتقدم للحجز والمخصص له الوحدة باستكمال سداد الـ 20% بالإضافة إلى (1% مصاريف إدارية + 0.5) لحساب مجلس الأمناء من إجمالي ثمن الوحدة خلال المهلة الممنوحة للسداد.

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- عدم سداد قسطين متتاليين طبقًا لأسلوب السداد.

- التنازل أو التصرف في الوحدة بدون موافقة مسبقة من الهيئة أو جهاز المدينة المختص.

- تغيير الغرض المخصص له الوحدة.

عدم التعاقد والاستلام للوحدة في الموعد المحدد للاستلام.

وسجلت قيمة جدية حجز شقق جنة 100 ألف جنيه.

وعلى مستوى نظام السداد يتم استكمال سداد 10% بالإضافة إلى (1 % مصاريف إدارية + 0,5 % لصالح مجلس الأمناء) من إجمالي ثمن الوحدة خلال شهرين من تاريخ الإخطار بالتخصيص، ويتم سداد  5% وديعة الصيانة عند التعاقد وقبل الاستلام، وسداد 5 % من إجمالي ثمن الوحدة عند التسلم.

ويتم سداد باقي ثمن الوحدة على أقساط ربع سنوية متساوية لمدة (3 أو 5 أو 7 أو 10 سنوات)، محملة بالفائدة على رصيد المدين تعادل سعر الفائدة المعلنة في البنك المركزي المصري وقت الطرح بالإضافة إلى (2 % + 0,5 % مصاريف تحصيل)، ويستحق القسط الأول بعد 3 أشهر من تاريخ استلام الوحدة مع تقديم شيكات آجلة بالأقساط قبل التسلم.

 

وتطرح الوزارة الشقق فى عدد من المدن الجديدة وتوزيعها كالتالي:

-مدينة رشيد الجديدة 144 شقة.

 -المنصورة الجديدة 288 شقة.

 -مدينة ناصر غرب أسيوط 192 شقة.

 -غرب قنا 144 شقة.

-ملوي الجديدة 148 شقة.

ويقوم جهاز المدينة  بتشكيل أمانة فنية للجنة الرئيسية بجهاز المدينة، برئاسة رئيس الجهاز وأعضاء متخصصين (عقاري - فني - مالي - قانوني)، وتتلقى اللجنة طلبات العملاء الراغبين في تخصيص وحدات سكنية، مرفق به استمارة الحجز محددًا بها بيانات الوحدة السكنية المراد تخصيصها المدرجة بكراسة الشروط، وذلك من تاريخ الإعلان عن الطرح ولمدة شهر.

 

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