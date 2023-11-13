حلمي طولان: بعض المدربين في الدوري لا يجيدون القراءة والكتابة

أكد حلمي طولان، نجم نادي الزمالك السابق، أن جماهير القلعة البيضاء تعشق اللعبة الحلوة، موضحا أن الفارس الأبيض دائما يضم أفضل وأمهر اللاعبين في مصر.

وقال طولان في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع الإعلامي محمد أبو العلا، عبر قناة الزمالك: "بعض مدربي الدوري المصري لا يجيدون القراءة والكتابة، وهذا التصريح قلته قبل ذلك وأؤكده الآن مرة أخرى".

حلمي طولان: لاعبو البنك الأهلي تآمروا ضدي بمساندة أحد مسئولي النادي

وأشار حلمي طولان، إلى أن لاعبي البنك الأهلي تآمروا ضدي عندما توليت تدريب الفريق خلال الموسم الماضي.

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وقال طولان: "لاعبو البنك الأهلي تآمروا ضدي بفعل فاعل وبمساندة أحد المسئولين في النادي، واللاعبون كانوا لا يحتفلون عند تسجيل هدف للفريق، ولكنني فضلت الرحيل بسبب ذلك".



حلمي طولان: إيهاب جلال لم يحصل على فرصته في تدريب منتخب مصر

ويرى حلمي طولان، أن إيهاب جلال، لم يحصل على فرصته كاملة في تدريب المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، مؤكدا: "إيهاب جلال مدير فني مميز ولكنه لم يحصل على فرصته كاملة في تدريب المنتخب وتعرض لحملة انتقادات ساعدت في الإطاحة به".

مواجهة أبو سليم الليبي

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة نظيره أبو سليم الليبي ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الكونفدرالية الإفريقية.

ويستضيف استاد برج العرب بالإسكندرية، مباراة الزمالك أمام أبو سليم الليبي في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية المقرر لها يوم الأحد الموافق 26 نوفمبر الجاري.

موعد مباراة الزمالك وأبو سليم الليبي

وتقام مباراة الزمالك وأبو سليم الليبي يوم الأحد 26 نوفمبر في تمام الساعة 6 مساء بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وأبو سليم الليبي

تنقل مباراة الزمالك وأبو سليم الليبي في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت.

وتقام مباراة الزمالك وأبو سليم الليبي في ستاد برج العرب بسبب انشغال إستاد القاهرة بتغير نجيلة الملعب في بداية الفترة الشتوية.

وأخطر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم مسؤولي نادي الزمالك باختيار طاقم تحكيم تونسي لإدارة مباراة أبو سليم الليبي في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

طاقم حكام مباراة الزمالك وأبو سليم

ويتكون طاقم التحكيم من محرز المالكي حكما للساحة، ويعاونه مواطنيه وائل الحناشي وأيمن إسماعيل مساعدين، وصادق السالمي حكمًا رابعًا.

واختار " كاف" الإثيوبي سولمون أبيبي مراقبا عاما على المباراة، في حين يراقب الحكام المغربي عبد الله العشيري.

ويقع الزمالك في بطولة الكونفدرالية مع مجموعة تضم كلًّا من ساجرادا الأنجولي، سوار الغيني، أبو سليم الليبي.

واستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال، تدريباته أمس الأحد استعدادًا لمواجهة أبو سليم الليبي في أولى جولات دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية الإفريقية.

راحة من التدريبات الجماعية

وكان الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال، قرر منح اللاعبين راحة من التدريبات الجماعية لمدة ثلاثة أيام عقب الفوز على بيراميدز يوم الأربعاء الماضي في نصف نهائي بطولة كأس مصر.

وفضل الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك منح اللاعبين راحة من التدريبات لمدة ثلاثة أيام من أجل التقاط الأنفاس قبل استئناف التدريبات مرة أخرى استعدادا لمباريات بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.