لحظة تفجير مركبة عسكرية إسرائيلية في مدينة قلقيلية بالضفة الغربية (فيديو)

غزة الآن ، فجر مقاومون عبوة ناسفة في مركبة عسكرية إسرائيلية خلال اقتحامها مدينة قلقيلية بالضفة الغربية، وفقا لما عرضته فضائية "الجزيرة مباشر"، في خبر عاجل لها.

وعرضت القناة على حسابها بموقع “إكس”، تويتر سابقا، مقطع فيديو للحظة تفجير المركبة العسكرية الإسرائيلية في مدينة قلقيلية بالضفة الغربية.

مصادر للجزيرة مباشر: مقاومون يفجرون عبوة ناسفة في مركبة عسكرية إسرائيلية خلال اقتحامها مدينة قلقيلية بـ #الضفـة_الغربية #الجزيرة_مباشر | #فلسطين pic.twitter.com/UTJJcM0trE Advertisements November 13, 2023



ونقلت عن مصادر فلسطينية، قولهم: إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت فلسطينيا بعد إصابته بالرصاص الحي في قدمه بمدينة قلقيلية في الضفة الغربية، كما أصيب شاب آخر في قدمه برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامها مدينة يطا جنوبي الخليل.

وأكد المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة، أن طائرات الاحتلال تستهدف المدنيين الذين يحاولون الخروج من منازلهم المقصوفة غربي غزة.

حركة حماس ترفض الاتهامات الإسرائيلية

ورفضت حركة حماس، الاتهامات الإسرائيلية لها بمنع مجمع الشفاء الطبي في قطاع غزة من الحصول على الوقود الذي عرضه جيش الاحتلال الإسرائيلي عليه.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي: إنه اقترح تقديم 300 لتر من الوقود لمستشفى الشفاء في قطاع غزة، لكنه ادعى أن حركة حماس منعت المستشفى من استلامها.

أكاذيب يومية ينشرها جيش الاحتلال

وقالت الحركة في بيان: "ضمن الأكاذيب التي ينشرها المحتل يوميا، صرح ممثل عن جيشهم النازي أنهم عرضوا على إدارة مستشفى الشفاء توفير بعض الوقود، إلا أن حماس رفضت ذلك.

وفي هذا السياق، نؤكد أن حركة حماس ليست جزءا من إدارة مستشفى الشفاء ولا تشارك في اتخاذ القرار، المستشفى يخضع بالكامل لإدارة وزارة الصحة الفلسطينية".

بالإضافة إلى ذلك، أشارت الحركة إلى أن اقتراح الجيش الإسرائيلي هو "حملة إعلانية رخيصة" تحاول إسرائيل من خلالها إخفاء جرائمها.

ومن جانبه، قال مدير مجمع الشفاء الطبي الدكتور محمد أبو سلمية، إن الجيش الإسرائيلي اتصل بالمستشفى وقال إنه سيقدم 300 لتر من الوقود الأمر الذي رحبنا به.

وأشار أبو سلمية، إلى أن الجيش الإسرائيلي اشترط أن تحضر سيارة إسعاف برفقة أحد من الكوادر الطبية الساعة 2 بعد منتصف الليل إلى نقطة يحددها الجيش بالقرب من المستشفى.