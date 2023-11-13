بسبب الشبورة المائية، إغلاق الطريقين الصحراوي والدولي بالإسكندرية

قررت محافظة الإسكندرية، بقيادة اللواء محمد الشريف، المحافظ، إغلاق الطريقين الصحراوي والدولي، خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين بسبب الشبورة المائية الكثيفة التي ستحل على الطريقين.

وقد أصدرت محافظة الإسكندرية بيانا منذ قليل، بأنه بناءً على تحذير الهيئة العامة للأرصاد الجوية من كثافة الشبورة المائية التي تصل إلى حد الضباب على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

إغلاق الطريقين الدولي والصحراوي بالإسكندرية

وأضاف البيان: تنوه محافظة الإسكندرية أنه تم إغلاق طريق الإسكندرية الصحراوي والطريق الدولي، بدءًا من منتصف الليل ويستمر الغلق حتى الساعات الأولى فجر اليوم الإثنين أو حتى وضوح الرؤية.

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وأوضح البيان، أن هذا القرار جاء للحد من الآثار الناجمة عن الشبورة المائية الكثيفة، وأهابت بقائدي المركبات توخي الحيطة والحذر أثناء القيادة، واتخاذ كافة التدابير اللازمة.

وكانت محافظة الإسكندرية، قد أغلقت الطريقين الصحراوي والدولي لمدة 4 ساعات على مدار 5 أيام متصلة الأسبوع الماضي بسبب الشبورة المائية.

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