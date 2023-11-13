خطوات التظلم على نتيجة مسابقة وظائف مهندسين بوزارة الري

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، إتاحة الاستعلام عن نتيجة الامتحان الإلكتروني الذي عقده الجهاز للمتقدمين في مسابقة شغل 238 وظيفة مهندس بوزارة الموارد المائية والري.

ويمكن للممتحنين الاستعلام عن موقفهم عبر بوابة الوظائف الحكومية على الرابط التالي:

https://jobs.caoa.gov.eg/

ويهيب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بالممتحنين متابعة بوابة الوظائف الحكومية لمعرفة موعد الامتحان الشفوي المقرر عقده لهم لاحقًا.

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خطوات التظلم من الاستبعاد من كشوف المتقدمين

ويبحث العديد من المتقدمين عن خطوات التظلم على النتيجة والتي تضمنت العديد من الخطوات وتضمنت اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية طريقة التظلم من الاستبعاد من كشوف المتقدمين للوظائف الحكومية.

ولمعرفة كيفية التظلم من الاستبعاد من كشوف المتقدمين يجب القيام بما يلي:

1- يحق للمتقدم لشغل الوظيفة أن يتظلم إلى الوزير المختص.

2- يتم التقدم للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة من عدم إدراج اسمه ضمن قوائم الناجحين أو من ترتيبه في هذه القوائم المبدئية.

3- تسجيل التظلم عبر بوابة الوظائف الحكومية عبر هذا الرابط

https://jobs.caoa.gov.eg/

4- تبدأ عملية التظلم من اليوم الخميس 6 أكتوبر ولمدة أسبوعين.

5- يقدم التظلم خلال أسبوعين من تاريخ إعلان القوائم أو علم المتقدم بها.

6- يتم سداد الرسم المنصوص عليه في المادة 77 من القانون.

7- يتم بحث التظلم من خلال قاعدة بيانات الامتحان والمستندات المقدمة من المتظلم.

إعلان نتيجة فحص التظلم

8- يقوم الجهاز بإعلان نتيجة فحص التظلم على موقع بوابة الوظائف الحكومية، سواء برفض التظلم مع بيان أسباب الرفض أو بقبوله وأحقية المتظلم في وجوده ضمن قائمة الناجحين أو بتعديل ترتيبه فيها وذلك كله في مدة لا تتجاوز ثلاثين يومًا من اليوم التالي لانقضاء المدة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.

ويرسل الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة إلى الوحدة المعنية بيانًا معتمدًا من الوزير المختص بالترتيب النهائي للمتقدم لشغل وظائفها مرفقًا به كل المستندات المطلوبة، ويحق لإدارة الموارد البشرية بالجهة أن تطلب من المرشح للتعيين استيفاء أي مستندات أو بيانات لازمة عن طريق بريده الإلكتروني الموضح باستمارة تقدمه للتعيين، وبموجب إخطار مسجل مصحوب بعلم الوصول على محل إقامته الثابت في الاستمارة ويعتبر الترشح لاغيًا في حالة عدم استيفاء البيانات المطلوبة خلال 15 يومًا من تاريخ إخطار المرشح بطلبها.

ويُعرض أمر الترشح على لجنة الموارد البشرية في أول اجتماع لها للنظر في تعيين المرشحين في الوظائف المعلن عنها، بعد التحقق من استيفائهم شروط شغل هذه الوظائف.

خطوات الاستعلام عن النتيجة

ولكيفية الاستعلام عن نتيجة الاختبار الإلكتروني يرجى اتباع ما يلي:

1- الدخول على موقع بوابة الوظائف الحكومية من خلال الدخول على الرابط هنا

2- يقوم المتقدم بالضغط على «الوظائف» فتظهر له شاشة بجميع الوظائف المتاحة على الموقع.

3- تعرض لك البوابة أعلى الصفحة الرئيسية وظائف جرى تحديد موعد الامتحان لها وظائف جرى تحديد موعد المقابلة للاطلاع على الموعد المخصص لذلك.

4- يتم الدخول على وظائف جرى تحديد موعد الامتحان لها بعد إدخال الرقم القومي ورقم الطلب.

5- وفي حال لم تظهر النتيجة، يمكنك الاستعلام عن حالة الطلب من خلال إدخال الرقم القومي ورقم التقديم ثم الضغط على «استعلام».

محاور الاختبارات الإلكترونية

وخضع المتقدمون لتلك الوظائف لعدد من الاختبارات الخاصة، وستكون من خلال 5 محاور:

أولها: الكفايات السلوكية وهي القدرات السلوكية عامة لكافة المتقدمين لوظائف في الجهاز الإداري للدولة.

والمحور الثاني: الكفايات اللغوية وهي الاختبار في اللغة العربية واللغة الإنجليزية.

والمحور الثالث: الكفايات المعرفية والتكنولوجية كل ما يتعلق بالدولة من المشروعات القومية.

والمحور الرابع: الكفايات التربوية.

والمحور الخامس: الكفايات الشخصية.