قطاع التدريب بوزارة الداخلية يشارك في ندوة عن دور التكنولوجيا في الحروب الحديثة
شارك قطاع التدريب بوزارة الداخلية في ندوة تثقيفية بعنوان "دور التكنولوجيا في الحروب الحديثة" بجامعة مدينة السادات.
شارك عدد من الضباط بالإدارة العامة لمعاهد معاوني الأمن بقطاع التدريب، وعدد من الطلبة والطالبات الدارسين بالمعاهد وعدد من طلبة وطالبات كلية التربية الرياضية بجامعة مدينة السادات بالندوة التثقيفية المنعقدة بالجامعة تحت عنوان (دور التكنولوجيا في الحروب الحديثة).
وشهدت الندوة تناول عدد من الموضوعات كان أبرزها (التكنولوجيا الحديثة والحروب التكنولوجية اللامتماثلة - الغزو التكنولوجي سلاح الحروب اللامتماثلة - الأمن القومي يتعرض لتهديد مصيري).
وفي نهاية الندوة تم تبادل الهدايا التذكارية احتفاءً بتلك المناسبة والتقاط الصور التذكارية.
ويأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على توعية العناصر البشرية بكافة أجهزة وقطاعات الوزارة، وتوفير كافة السُبل التى تساعد على تنمية قدراتهم التثقيفية، وفي إطار استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة في أحد محاورها إلى تنمية وتطوير الجوانب المعرفية والعلمية والثقافية لدى أعضاء هيئة الشرطة لما لها من أثر بالغ في تنمية الموارد البشرية والتي تُعد ركيزة أساسية من ركائز العمل الأمني.
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