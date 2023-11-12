تهريب بضائع ونقد أجنبى أبرزها، أمن المنافذ يحرر 47 قضية متنوعة بالموانئ
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ.
قطاع أمن المنافذ يحرر 47 قضية متنوعة بالموانئ
وأسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة ضبط 4 قضايا فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية، قضية تهريب النقد،1887 مخالفة مرورية متنوعة، و36 قضية فى مجال الأمن العام، و6 قضايا فى مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات وتنفيذ 298 حكما قضائيا متنوعا وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
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