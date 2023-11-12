نشب حريق داخل برج سكنى فى منطقة فيصل اليوم الأحد وعلى الفور انتقل سيارات الحماية المدنية الى مكان البلاغ.

حريق شقة داخل برج سكنى فى فيصل

كانت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة تلقت بلاغًا يفيد بوقوع حريق داخل برج سكنى فى منطقة فيصل وعلى الفور تم الدفع بـ 3سيارات إطفاء إلى مكان البلاغ وفرض كردون أمنى فى المنطقة.

وتبين بأن الحريق فى الطابق الثالث داخل البرج السكنى ومنع خطر الامتداد الى باقى العقار وتم اخماده دون وقوع خسائر بشرية وتم اتخاذ الاجراءات القانونية تجاه الواقعة.

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