نشرة الأخبار، الصحة العالمية: فقدنا الاتصالات مع مستشفى الشفاء، استشهاد 20 فلسطينيا بينهم طبيبان وخروج مستشفيات شمال غزة من الخدمة

أخبار مصر والعالم، نشرت "فيتو" على مدى الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.

جاءت أهم الأخبار كالتالي:

أكدت منظمة الصحة العالمية فقدان الاتصال مع الأشخاص الذين تتعامل معهم في مستشفى الشفاء في غزة.

وقالت المنظمة في بيان: إنها "فقدت الاتصال مع أشخاص تتعامل معهم في مستشفى الشفاء شمال غزة".

وأكدت: أنه "مع استمرار ظهور تقارير مروعة عن تعرض المستشفى لهجمات متكررة، فإننا نفترض أن من نتعامل معهم هناك انضموا إلى عشرات الآلاف من النازحين الذين فروا من المنطقة".

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أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية، وفا، بأن طيران الاحتلال الإسرائيلي شن غارات عنيفة على مناطق عدة في قطاع غزة، أسفرت عن مقتل وإصابة العشرات.

أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية، استشهاد 9 أشخاص وعدد من الجرحى في غارة إسرائيلية على منزل في منطقة تل الزعتر شمالي القطاع.

كما قصف الطيران الإسرائيلي مقر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP الذي يؤوي نازحين، في حي النصر بمدينة غزة، ما أسفر عن وقوع شهداء وجرحى.

أفادت وسائل إعلام فلسطينية في نبأ عاجل منذ قليل، استشهاد طبيبين وإصابات بين نازحين جراء قصف إسرائيلي استهدف مستشفى مهدي للولادة غرب غزة.

إنقاذ الجرحى في مستشفى مهدي للولادة

وأوضحت: أن النازحين في مستشفى مهدي للولادة بغزة يناشدون الصليب الأحمر التدخل لإجلائهم وإنقاذ الجرحى.

أعلنت مصادر في قطاع غزة، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي كثف قصفه على القطاع، وسط اشتباكات عنيفة جدا وإطلاق قنابل مضيئة على 4 محاور في غزة.

وقالت وسائل إعلام فلسطينية: إن الجيش الإسرائيلي يطلق القنابل المضيئة في سماء غزة وسط اشتباكات عنيفة جدا مع مقاتلي الفصائل الفلسطينية في شارع الجندي المجهول وسط غزة.

وبحسب المصادر، الاشتباكات مستمرة في محيط مفترق الاتصالات وشارع الشهداء وبالقرب من برج الوحدة في شارع النصر وفي محيط مستشفى الشفاء.

الهجوم البري على غزة، نشرت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية حماس، مقطع فيديو لمشاهد من عملية نفذتها في بيت ليد أسفرت عن مقتل جنديين، واستدراج قوة أخرى إلى كمين محكم.

وظهر في الفيديو عناصر من كتائب القسام يطلقون الرصاص على اثنين من جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال تواجدهم بسيارة وقامو بقتلهم.

ثم قام عناصر القسام، بإشعال النار في السيارة من أجل استدراج جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى كمين ملغم، وهو ما أسفر عن مقتل عدد منهم.

أكد محمد أبو سلمية، مدير مجمع الشفاء الطبي بغزة، أن هناك طائرات إسرائيلية مُسيَّرة تطلق النار الآن على المستشفى.

دفن جثامين الشهداء

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية: “الجثث متكدسة بالمئات أمام قسم الطوارئ وبدأت الروائح تنتشر، وثلاجات الموتى امتلأت وانقطع الكهرباء عنها”، لذلك نطالب المجتمع الدولي بعمل غطاء آمن لدفع الجثامين خارج المستشفى أو في مكان داخل المستشفى.

شن الجيش الإسرائيلي، هجوما فجر الأحد، على ما قال: إنه "بنية تحتية إرهابية" داخل سوريا ردا على سقوط صاروخين جنوب هضبة الجولان السوري المحتل مساء السبت، حسبما أعلن في بيان.

وقال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي: إنه "ردا على عمليات إطلاق صواريخ باتجاه منطقة هضبة الجولان الليلة الماضية (السبت)، هاجمت طائرات حربية تابعة للجيش الإسرائيلي بنى تحتية إرهابية في سوريا منذ فترة قصيرة".

تقدم رئيس مجلس النواب الأمريكي الجمهوري، مايك جونسون، بمشروع قانون لمواصلة تمويل الحكومة الفيدرالية الأمريكية بشكل مؤقت، بمعزل عن تقديم مساعدات لإسرائيل وأوكرانيا.

ووفقا لصحيفة "هيل" الأمريكية، قال جونسون، في محادثة مع ممثلي الحزب الجمهوري في مجلس النواب بالكونجرس أمس السبت، إنه يعتزم الترويج لخطته الخاصة بتجنب إغلاق الحكومة الفيدرالية الأمريكية في 17 نوفمبر.

اقتحم عناصر من اليمين المتطرف، مؤتمرا أقيم في مدينة ليون وسط شرق فرنسا حول فلسطين، مما أسفر عن إصابة 3 أشخاص بإصابات طفيفة، بحسب ما أفادت المحافظة وشهود عيان.

وقالت المحافظة: إنه تم توقيف شخص من اليمين المتطرف، وإنها "تدين بشدة أعمال العنف المرتكبة".

حوالي الثامنة مساء، كان هناك وجود كثيف لقوات الأمن وسيارات الإطفاء حول المبنى الذي استُهدف، بحسب مراسل وكالة فرانس برس في الموقع.

كشف الإعلامي عمرو أديب، أن هناك دولا أعلنت استعدادها لاستقبال الفلسطينيين المهجرين، ليست من بينها مصر أو الأردن.

اتفاق تهجير الفلسطينيين لسيناء

وأضاف خلال برنامج "الحكاية" المذاع على قناة "إم بي سي مصر": "تهجير الفلسطينيين إلى مصر عبر اتفاق في الغرف المغلقة أمر غير مطروح، ولم يتم طرحه على الإدارة المصرية، وهذه معلومة".

موقف السيسي

وقال عمرو أديب: "مفيش تهجير للفلسطينيين إلى مصر، وهذا هو موقف مصر والرئيس السيسي والشعب المصري، لا تهجير للفلسطينيين لسيناء تحت أي ظرف بأي طريقة وبأي ثمن".

أكدت هيئة الأرصاد الجوية، أن البروق تشتعل على مناطق متفرقة من المنوفية والشرقية والدقهلية كما يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة.

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، سقوط أمطار متوسطة قد تكون رعدية على شمال ووسط الصعيد، والصحراء الغربية وسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة قد تكون رعدية على القاهرة الكبرى ومدن القناة وجنوب الوجه البحري وشمال ووسط سيناء تمتد خفيفة ورعدية على مناطق من شمال الوجه البحري وجنوب سلاسل البحر الأحمر وجنوب الصعيد على فترات متقطعة.

المغنية الكندية جرايمز واجهت صعوبة كبيرة في الوصول إلى حبيبها السابق، رجل الأعمال الشهير إيلون ماسك، واضطرت للتنقل خلفه في 12 موقعًا، من أجل تبليغ بدعوى حضانة أبنائهما الثلاثة.

جرايمز (واسمها الحقيقي كلير باوتشر) استعانت بأربعة مساعدين لملاحقة ماسك في العديد من الشركات والمواقع التي يمتلكها، ومنها على سبيل المثال: المقر الرئيسي لمنصة "إكس" في سان فرانسيسكو، أو موقع إطلاق "سبايس إكس" في تكساس، وحتى مصنع سيارات "تيسلا" في مدينة أوستن، وفقًا لما كشفته "بيزنس إنسايدر" بعد حصولها على وثائق مسرّبة من المحكمة.

فجر إيهاب الكومي، عضو الاتحاد المصري لكرة القدم، مفاجأة بشأن مشاركة الزمالك في كأس السوبر المصري، قائلا: إن نادي الزمالك لم يطلب حتى الآن، المشاركة في بطولة كأس السوبر المصري في نسخته الجديدة في أبو ظبي.

وتابع الكومي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: "لم يحدث أي تواصل مطلقًا، وحال حدوث هذا الأمر، هناك لوائح سوف يتم الاعتماد عليه".