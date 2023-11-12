الأحد 12 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

الجيش الإسرائيلي يشن هجوما داخل سوريا

الجيش الإسرائيلي
الجيش الإسرائيلي يشن هجوما داخل سوريا، فيتو

شن الجيش الإسرائيلي، هجوما فجر الأحد، على ما قال: إنه "بنية تحتية إرهابية" داخل سوريا ردا على سقوط صاروخين جنوب هضبة الجولان السوري المحتل مساء السبت، حسبما أعلن في بيان.

وقال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي: إنه "ردا على عمليات إطلاق صواريخ باتجاه منطقة هضبة الجولان الليلة الماضية (السبت)، هاجمت طائرات حربية تابعة للجيش الإسرائيلي بنى تحتية إرهابية في سوريا منذ فترة قصيرة".

ولم يحدد الجيش الإسرائيلي في بيانه موقع المناطق المستهدفة داخل سوريا.

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صافرات الإنذار دوت في الجولان السوري 

وفي وقت سابق من أمس السبت، أفادت الجبهة الداخلية في إسرائيل أن صافرات الإنذار دوت في الجولان السوري المحتل.

وذكرت أن صافرات الإنذار دوت في بالي أد وأفني إيتان ونوب في جنوب مرتفعات الجولان السوري المحتل.

وقال الجيش الإسرائيلي: إنه "متابعة لتفعيل الانذارات في منطقة الجولان فقد تم رصد اطلاق فذيفتيْن من داخل الاراضي السورية نحو اسرائيل".

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان: إن القذيفتين سقطتا "في مناطق مفتوحة".

وبين وقت وآخر تنطلق صافرات الإنذار الإسرائيلية في منطقة الجولان السوري المحتل، إنذارا بسقوط قذائف قادمة من الجانب السوري. ويأتي ذلك وسط التوتر الذي تشهده الحدود السورية الإسرائيلية بعد أيام قليلة على انطلاق عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر الماضي.

ويعلن الجيش الإسرائيلي باستمرار أنه يقوم بالرد على مصادر إطلاق النيران من الجانب السوري.

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