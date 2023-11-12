الأحد 12 نوفمبر 2023
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منوعات

مخاوف من تفجير إرهابي، شكوك حول الجاني في حادث انقلاب قطار بروسيا (فيديو)

انقلاب قطار في روسيا،
انقلاب قطار في روسيا، فيتو

بدأت السلطات الروسية تحقيقًا بـ"عمل إرهابي" بعد خروج قطار شحن عن مساره في منطقة في جنوب شرق موسكو، السبت، حسبما أعلنت لجنة التحقيق الروسية، مؤكدة أن الحادث ناتج من انفجار.

وأكدت اللجنة على تليجرام، أن انفجار "عبوة ناسفة محلية الصنع" أدى إلى خروج 19 عربة عن مسارها صباحًا، وتعرُّض 15 منها لأضرار في منطقة ريازان.. وذكرت أنها فتحت تحقيقًا حول "عمل إرهابي" وحيازة ونقل وتخزين متفجرات.

"تدخل أشخاص غير مصرح لهم"

وقالت الشركة العامة للسكك الحديد الروسية في وقت سابق إن أحد موظفيها أصيب بجروح طفيفة، مضيفةً أن القطار خرج عن مساره بسبب "تدخل أشخاص غير مصرح لهم".

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وكان قد تم الإبلاغ عن عمليات تخريب عديدة طاولت خطوط السكك الحديدية في روسيا، منذ شنت موسكو هجومها على أوكرانيا في فبراير 2022، واتهمت موسكو كييف مرات عدة بالتسبب بها.. ولكن لم تتهم السلطات الروسية أوكرانيا بعد بالوقوف وراء خروج القطار عن مساره، السبت.

الأشخاص المتورطون في الجريمة

وأشارت لجنة التحقيق المسئولة عن التحقيقات الرئيسية في البلاد، إلى أن المحقّقين يسعون إلى معرفة "ملابسات الحادث كافة والأشخاص المتورطين في الجريمة"، وأظهرت صور نشرتها اللجنة على حسابها على تليجرام عربات عدة منقلبة.

في غضون ذلك اندلع حريق ليل الجمعة - السبت في مصنع للبارود في منطقة تامبوف وسط روسيا، وأكدت السلطات الإقليمية "إخماد النيران بسرعة" وأنها لم تتسبب بوقوع إصابات.. وأضافت أن "العمل جارٍ لتوضيح" أسباب وظروف الحريق.

"أصوات انفجارات"

وذكرت قنوات روسية عدة على تطبيق "تليجرام" عن شهود عيان، سماع "أصوات انفجارات" قبل اندلاع الحريق.

وحدث انفجار في هذا المصنع في يونيو أدى إلى مقتل 4 أشخاص.. وأكد حاكم منطقة تامبوف، ماكسيم إيغوروف، حينها أن الأمر لا يتعلق بهجوم.

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