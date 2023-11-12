استشهاد 20 فلسطينيا بينهم طبيبان وخروج مستشفيات شمال غزة من الخدمة
أخبار غزة الآن، أفادت وسائل إعلام فلسطينية في نبأ عاجل منذ قليل، استشهاد طبيبين وإصابات بين نازحين جراء قصف إسرائيلي استهدف مستشفى مهدي للولادة غرب غزة.
إنقاذ الجرحى في مستشفى مهدي للولادة
وأوضحت: أن النازحين في مستشفى مهدي للولادة بغزة يناشدون الصليب الأحمر التدخل لإجلائهم وإنقاذ الجرحى.
استشهاد فلسطينيين في غزة
وأكدت وسائل إعلامية، استشهاد 18 فلسطينيا في قصف إسرائيلي استهدف منازل مأهولة في منطقتي الفالوجة وسوق معسكر جباليا شمال قطاع غزة.
خروج مستشفيات غزة من الخدمة
من جانبه، أكد أشرف القدرة المتحدث باسم وزارة الصحة بغزة: أن كل مستشفيات شمال غزة خارج الخدمة باستثناء مشفى المعمداني وخدماته محدودة.
وأفادت وسائل إعلام في نبأ عاجل، منذ قليل، استهداف قصف إسرائيلي لبئر وخزانات المياه في مجمع الشفاء الطبي في غزة.
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