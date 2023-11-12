الأحد 12 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

اشتباكات عنيفة، قتال شرس ببيت حانون و4 محاور في غزة

غزة، فيتو
غزة، فيتو

غزة الآن، أعلنت مصادر في قطاع غزة، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي كثف قصفه على القطاع، وسط اشتباكات عنيفة جدا وإطلاق قنابل مضيئة على 4 محاور في غزة.

وقالت وسائل إعلام فلسطينية: إن الجيش الإسرائيلي يطلق القنابل المضيئة في سماء غزة وسط اشتباكات عنيفة جدا مع مقاتلي الفصائل الفلسطينية في شارع الجندي المجهول وسط غزة.

وبحسب المصادر، الاشتباكات مستمرة في محيط مفترق الاتصالات وشارع الشهداء وبالقرب من برج الوحدة في شارع النصر وفي محيط مستشفى الشفاء.

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 قصف مدفعي كثيف وإطلاق قنابل ضوئية

 

كما أشارت وسائل إعلام فلسطينية، أن القوات الإسرائيلية "تقوم بتنفيذ قصف مدفعي كثيف وإطلاق قنابل ضوئية في محيط أبراج العودة، ومدرسة الشقيري شمال قطاع غزة".

وأفاد مصدر طبي فلسطيني، بأن الطائرات الإسرائيلية قصفت بئرا وخزانات المياه في مجمع الشفاء الطبي غرب مدينة غزة، كما يواصل الجيش تنفيذ غارات وقصف عنيف في محيط المستشفى.

وقال شهود عيان من غزة: إن الاشتباكات بين الفصائل الفلسطينية والقوات الإسرائيلية لا تزال مستمرة بمحيط أبراج العودة وشمال بيت حانون وفي منطقة العطاطرة شمالي القطاع.

 

الهجوم البري على غزة

 نشرت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية حماس، مقطع فيديو لمشاهد من عملية نفذتها في بيت ليد أسفرت عن مقتل جنديين، واستدراج قوة أخرى إلى كمين محكم.

وظهر في الفيديو عناصر من كتائب القسام يطلقون الرصاص على اثنين من جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال تواجدهم بسيارة وقامو بقتلهم.
ثم قام عناصر القسام، بإشعال النار في السيارة من أجل استدراج جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى كمين ملغم، وهو ما أسفر عن مقتل عدد منهم.

وأمس، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مقتل 5 جنود وإصابة 6 آخرين بجروح خطيرة بمعارك غزة، مؤكدًا ارتفاع عدد القتلى الإسرائيليين إلى 43 منذ بدء العملية البرية.
وأكد جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيانه: إصابة ضابطين و4 جنود في معارك قطاع غزة بصورة بالغة الخطورة.

متحدث جيش الاحتلال يقر بالهزيمة: أنفاق حماس محكمة وعملية إعادة الأسرى معقدة

جيش الاحتلال: إصابة ضابطين و4 جنود بجروح خطرة

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