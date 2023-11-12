الصحة العالمية: فقدنا الاتصالات مع مستشفى الشفاء في غزة

غزة الآن ، أكدت منظمة الصحة العالمية فقدان الاتصال مع الأشخاص الذين تتعامل معهم في مستشفى الشفاء في غزة.

وقالت المنظمة في بيان: إنها "فقدت الاتصال مع أشخاص تتعامل معهم في مستشفى الشفاء شمال غزة".

وأكدت: أنه "مع استمرار ظهور تقارير مروعة عن تعرض المستشفى لهجمات متكررة، فإننا نفترض أن من نتعامل معهم هناك انضموا إلى عشرات الآلاف من النازحين الذين فروا من المنطقة".

غارات عنيفة على مناطق عدة في قطاع غزة

أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية، وفا، بأن طيران الاحتلال الإسرائيلي شن غارات عنيفة على مناطق عدة في قطاع غزة، أسفرت عن استشهاد وإصابة العشرات.

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أكدت وكالة الأنباء الفلسطينية، استشهاد 9 أشخاص وعدد من الجرحى في غارة إسرائيلية على منزل في منطقة تل الزعتر شمالي القطاع.

كما قصف الطيران الإسرائيلي مقر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP الذي يؤوي نازحين، في حي النصر بمدينة غزة، ما أسفر عن وقوع شهداء وجرحى.

وفي مخيم الشابورة، استشهد عدد من الفلسطينيين وأصيب آخرون في غارة إسرائيلية استهدفت منازل مواطنين في رفح جنوبي القطاع. وفي غارة أخرى على مخيم النصيرات، قالت "وفا" إن امرأة استشهدت وجرح آخرون بعد استهداف منزلها وسط قطاع غزة.

استهداف المستشفيات



وأعلن مجمع الشفاء الطبي، استشهاد طفل ثان داخل الحضانات في قسم الأطفال الخدّج، بعد توقف المولد الكهربائي وخروج المجمع عن الخدمة، في الوقت الذي تواصل فيه إسرائيل استهداف المجمع، حيث تم قصف بئر المياه والخزانات التابعة له، وأطلقت طائرات مسيّرة النار على المجمع ومحيطه، بحسب "وفا".

واستهدف القصف أيضا مستشفى مهدي للولادة غربي مدينة غزة، ما أسفر عن وقوع شهداء وجرحى في صفوف الطواقم الطبية والنازحين داخله.

وناشد النازحون في المستشفى اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالتدخل لإجلائهم وإنقاذ الجرحى.

مخيم النصيرات



وفي وقت سابق، أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية باستشهاد خمسة مواطنين وإصابة آخرين في قصف منزل في منطقة التحلية في خان يونس، كما استشهدت امرأة فلسطينية في قصف لمنزل قرب المسجد الكبير وسط المدينة.

وأسفر القصف الإسرائيلي لأحد المنازل في مخيم النصيرات عن استشهاد عدد من الفلسطينيين وسقوط جرحى وسط قطاع غزة.

واستهدف الطيران الإسرائيلي بصاروخين مبنى سكنيا من أربعة طوابق في منطقة الشيخ ناصر، شرقي خان يونس، ما أدى إلى تدمير المبنى بالكامل، دون وقوع إصابات بعد أن تم إخلاء المبنى في وقت سابق.