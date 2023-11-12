مدير مجمع الشفاء الطبي بغزة: طائرات إسرائيلية مُسيرة تطلق النار الآن، والجثث بالمئات

أخبار غزة الآن، أكد محمد أبو سلمية، مدير مجمع الشفاء الطبي بغزة، أن هناك طائرات إسرائيلية مُسيَّرة تطلق النار الآن على المستشفى.

دفن جثامين الشهداء

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية: "الجثث متكدسة بالمئات أمام قسم الطوارئ وبدأت الروائح تنتشر، وثلاجات الموتى امتلأت وانقطع الكهرباء عنها، لذلك نطالب المجتمع الدولي بعمل غطاء آمن لدفع الجثامين خارج المستشفى أو في مكان داخل المستشفى.

مئات الشهداء داخل مستشفى الشفاء



وتابع: "نطالب العالم بأسره والصليب الأحمر أن يكون هناك موقف لدفن الشهداء المقدر أعدادهم بالمئات والتي تحللت جثثهم أمام قسم الطوارئ بالمستشفى".



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وحشية جيش الاحتلال الإسرائيلي

ولفت: "نريد دفن الشهداء بكرامة ولا نستطيع دفنهم خارج المستشفى لأن كل من يخرج يتم استهدافه من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي، لذلك سيتم تخصيص قطعة أرض داخل المستشفى لدفنهم".



وأفادت وسائل إعلام في نبأ عاجل، منذ قليل، استهداف قصف إسرائيلي لبئر وخزانات المياه في مجمع الشفاء الطبي في غزة.

حصار جيش الاحتلال على مستشفى الشفاء

وادعى متحدث جيش الاحتلال خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد مساء أمس: أن حركة حماس فقدت سيطرتها على شمال القطاع، والفلسطينيون يتوجهون إلى جنوب وادي غزة.

وتابع زاعمًا: نحن لا نطوق مستشفى الشفاء والجهة الشرقية مفتوحة ونقاتل مقاتلي حماس في المنطقة، لا نهاجم المستشفى وسنواصل السماح للمرضى والموجودين فيه بالمغادرة جنوبًا، والصاروخ الذي سقط ضل طريقه أطلقته حماس.

نجاح المقاومة الفلسطينية

وقال أبو عبيدة الناطق العسكري باسم كتائب القسام: إن الدبابات الإسرائيلية المشاركة في اجتياح قطاع غزة بريًّا تواجه مقاومة عنيفة واشتباكات ضارية تجبرها على التراجع وتغيير مسار التوغل.



بطولات المقاومين الفلسطينيين

وتابع خلال كلمته مساء أمس: مقاومونا يخرجون من تحت الأرض ومن تحت الركام ويدمرون مدرعات ودبابات العدو ويرعبون ويقتلون جنوده، لافتًا إلى أن المواجهة غير متكافئة لكنها تخيف وترعب أعتى قوة في المنطقة.

مجازر الاحتلال الإسرائيلي

وأضاف: المجازر التي يرتكبها العدو أمام العالم هي الإنجاز الوحيد للعدو في هذه الحرب، والانتقام السهل والسريع يأتي لإسترضاء العدو الإسرائيلي جبهته الداخلية.



تدمير 160 دبابة وآلية عسكرية صهيونية

وأعلن “أبو عبيدة” توثيق تدمير أكثر من 160 آلية عسكرية صهيونية تدميرًا كليًّا أو جزئيًّا منذ بدء العدوان الإسرائيلي، منها تدمير 25 اَلية عسكرية خلال الـ48 ساعة الأخيرة.

رسالة للشعب الفلسطيني

وتابع: "أقول لأبناء شعبنا انتم الطائفة المنصورة القاهرة للعدو ولن يخذلنا الله وإن النصر مع الصبر والتضحيات العظيمة التي يقدمها شعبنا سيتبعها نصر عزيز مقدر وفرج قريب بإذن الله".