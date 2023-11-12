الأحد 12 نوفمبر 2023
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أخبار مصر

الأرصاد: بروق وأمطار متفاوتة الشدة على هذه المحافظات

سقوط أمطار، فيتو
سقوط أمطار، فيتو

أكدت هيئة الأرصاد الجوية، أن البروق تشتعل على مناطق متفرقة من المنوفية والشرقية والدقهلية كما يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة.

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، سقوط أمطار متوسطة قد تكون رعدية على شمال ووسط الصعيد، والصحراء الغربية وسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة قد تكون رعدية على القاهرة الكبرى ومدن القناة وجنوب الوجه البحري وشمال ووسط سيناء تمتد خفيفة ورعدية على مناطق من شمال الوجه البحري وجنوب سلاسل البحر الأحمر وجنوب الصعيد على فترات متقطعة.

 

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ويكون هناك نشاط للرياح المصاحب للسحب الرعدية على بعض المناطق على الصحراء الغربية وشمال الصعيد.

 

حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا الأحد 12-11-2023 في مصر

حالة الطقس اليوم السبت 11 -11-2023 في مصر

 

الشبورة المائية  

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من الشبورة المائية تكون كثيفة أحيانا على الطرق السريعة من الساعة الرابعة فجرا وحتى الثامنة صباحا، المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، والسواحل الشمالية الغربية والوجه البحرى ومدن القناة ووسط سيناء والسواحل الشمالية الشرقية.


أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس، اليوم الأحد، ليسود طقس مائل للحرارة  نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية، وحار على جنوب الصعيد.

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس لطيف  فى أول الليل مائل للبرودة فى آخره على شمال البلاد والقاهرة الكبرى والوجه البحرى حتى شمال الصعيد لطيف على جنوب الصعيد.
وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس مائل للحرارة  نهارا على سيناء، لطيف ليلا.

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية انخفاض درجات الحرارة انخفاضا طفيفا في الساعات المتأخرة من الليل وأول الصباح الباكر على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.


طقس القاهرة الكبرى وجنوب سيناء

ويسود طقس غائم  القاهرة الكبرى والوجه البحري وغائم جزئيا على السواحل الشمالية الشرقية والسواحل الشمالية الغربية مشمس على جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر وشمال وجنوب  الصعيد، ونرصد لكم حالة الطقس على مدار الـ24 ساعة من خلال فريق عمل بوابة (فيتو). 

جدير بالذكر هناك العديد من العوامل المؤثرة فى درجة حرارة الغلاف الجوي، وهي:
اختلاف زاوية سقوط أشعة الشمس (مقدار الإشعاع الشمسي الذي يصل إلى الأرض، والذي يعتبر المصدر الرئيسى لتسخين سطح الأرض والهواء).

مدى القرب أو البعد عن المسطحات المائية حيث يختلف الماء واليابسة في امتصاص حرارة الشمس؛ مما يؤثر على الحرارة المنتقلة للهواء الملامس لها.
وهذا نتيجة الاختلاف فى الحرارة النوعية بين اليابسة والماء.
مصادر الكتل الهوائية وخصائصها واتجاه الرياح.
الغطاء النباتي فى الأماكن ذات الغطاء النباتي الكثيف تتميز باعتدال درجة حرارتها، وذلك لأن الغطاء النباتي يقلل من وصول الإشعاع الشمسى كاملا إلي سطح الأرض  ويرفع نسبة رطوبة الهواء. 

تضاريس المنطقة ومدى ارتفاعها عن مستوى سطح البحر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

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