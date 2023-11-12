مغنية كندية تطارد ماسك من أجل حضانة أبنائها

المغنية الكندية جرايمز واجهت صعوبة كبيرة في الوصول إلى حبيبها السابق، رجل الأعمال الشهير إيلون ماسك، واضطرت للتنقل خلفه في 12 موقعًا، من أجل تبليغ بدعوى حضانة أبنائهما الثلاثة.

جرايمز (واسمها الحقيقي كلير باوتشر) استعانت بأربعة مساعدين لملاحقة ماسك في العديد من الشركات والمواقع التي يمتلكها، ومنها على سبيل المثال: المقر الرئيسي لمنصة "إكس" في سان فرانسيسكو، أو موقع إطلاق "سبايس إكس" في تكساس، وحتى مصنع سيارات "تيسلا" في مدينة أوستن، وفقًا لما كشفته "بيزنس إنسايدر" بعد حصولها على وثائق مسرّبة من المحكمة.

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تسليم الأوراق إلى الشخص المُستدعى

ووفق قانون ولاية كاليفورنيا، يجب تسليم الأوراق إلى الشخص المُستدعى، وفي حال لم يتم العثور عليه، فلن تتمكن المحكمة من المضي قدمًا في القضية، لذلك لجأت جرايمز (35 عامًا) بعد سيل المحاولات الفاشلة إلى ترك نسخ من الاستدعاء في المقرات الرئيسية لـ"إكس"، "تيسلا" و"سبايس إكس".

وعلى مدى الفترة من 13 إلى 20 أكتوبر الماضي، بذلت جرايمز والمساعدون جهودًا كبيرة لمحاولة تحديد موقع ماسك، قبيل موعد الجلسة الذي كان مقررًا في 3 نوفمبر الجاري، لكنهم فشلوا في العثور عليه.

مزرعة الخيول

فيما ذهب أحد المساعدين إلى مزرعة الخيول الخاصة بقطب التكنولوجيا في تكساس، لكن أبلغوه بأنه غير موجود، فيما كان الباقون يتتبعونه في كل اتجاه، حتى أنهم تتبعوا طائرته الخاصة، لكن من دون جدوى.

وأضافت المجلة، أن الجلسة أقيمت منذ أسبوع، لكنها لم تكشف ما إذا كان ماسك قد حضرها.. فيما رفض محامي جرايمز الإدلاء بتعليق، وسبق أن اتهمت ماسك بمنع الوصول إلى أحد أبنائها في منشور على تويتر ثم سارعت إلى حذفه.

كانت جرايمز قد رفعت في 29 سبتمبر 2023، دعوى قضائية ضد ماسك في كاليفورنيا للحصول على حقها بالمشاركة في حضانة أبنائهما الثلاثة، X Æ A-Xii (3 أعوام)، والتوأم "إكسا دارك سيدرال" و"تكنو ميكانيكوس" (عام واحد).

دعوى قضائية ضد جرايمز

من جانبه، رد ماسك برفع دعوى قضائية ضد جرايمز أولًا في تكساس واتهم زوجته السابقة بمحاولة التحايل على ولاية تكساس القضائية، زاعمة أنها غير مقيمة فيها، كما أشار في وثائق المحكمة إلى أنه كان راعٍ وأمين على أطفاله الثلاثة منذ ولادتهم في تكساس.

لكن جرايمز نقضت لاحقًا الدعوى القضائية، التي رفعها ماسك، وطالبت بإسقاطها، مقدمة إثباتات بأنها غير مقيمة في تكساس، كما طالبت إعالة أطفالها منه، ولا تزال القضية تدور في أروقة المحاكم.

يشار إلى أن لدى ماسك 10 أطفال أحياء معروفين أمام الإعلام أنجبهم من ثلاث نساء، بينهم ابنه الأصغر البالغ عامًا واحدًا اسمه تكنو ميكانيكوس، أو تاو، الذي أنجبه من غرايمز وولد عن طريق بديل في الصيف الماضي.

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