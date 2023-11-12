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رياضة

إيهاب الكومي يفجر مفاجأة حول مشاركة الزمالك في السوبر المصري

الزمالك، فيتو
الزمالك، فيتو

فجر إيهاب الكومي، عضو الاتحاد المصري لكرة القدم، مفاجأة بشأن مشاركة الزمالك في كأس السوبر المصري، قائلا: إن نادي الزمالك لم يطلب حتى الآن، المشاركة في بطولة كأس السوبر المصري في نسخته الجديدة في أبو ظبي.

وتابع الكومي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: "لم يحدث أي تواصل مطلقًا، وحال حدوث هذا الأمر، هناك لوائح سوف يتم الاعتماد عليه".

وأضاف إيهاب الكومي: "الرد سيكون من خلال اللوائح وليس الأهواء، والبطولة اسمها بطولة السوبر المصري ويمكن إضافة أندية جديدة ولكن عدم إنشاء بطولة جديدة إلا بعد العودة للجمعية العمومية، وبالتالي اللائحة في البطولة المستحدثة نفسها البطولة القديمة".

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مشاركة الأهلي وسيراميكا كليوباترا وفيوتشر وبيراميدز

وقال إيهاب الكومي: "تم الإعلان في مؤتمر صحفي عن مشاركة كل من الأهلي وسيراميكا كليوباترا وفيوتشر وبيراميدز، وتم إخطار الأندية بشكل رسمي".

واختتم: "حال طلب الشركة المنظمة مشاركة الزمالك بسبب الأمور التسويقية، لن يتم استباق الأحداث وفي النهاية سيتم تطبيق اللوائح، والأمور تتم حسب التنسيق وهدفنا إخراج البطولة بشكل مميز".

يذكر أن الزمالك أعلن منذ أيام مخاطبة اتحاد الكرة بطلبه المشاركة بكأس السوبر بعد تأهله لنهائي كأس مصر لنسخة الموسم الماضي على حساب بيراميدز بنصف النهائي.

 

الزمالك، فيتو

 

ويستضيف استاد برج العرب بالإسكندرية، مباراة الزمالك أمام أبو سليم الليبي في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية المقرر لها يوم الأحد الموافق 26 نوفمبر الجاري. 

موعد مباراة الزمالك وأبو سليم الليبي

وتقام مباراة الزمالك وأبو سليم الليبي يوم الأحد 26 نوفمبر في تمام الساعة 6 مساء بتوقيت القاهرة.

وتقام مباراة الزمالك وأبو سليم الليبي في ستاد برج العرب بسبب انشغال إستاد القاهرة بتغير نجيلة الملعب في بداية الفترة الشتوية. 

وأخطر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم مسؤولي نادي الزمالك باختيار طاقم تحكيم تونسي لإدارة مباراة أبو سليم الليبي في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية. 

 

طاقم حكام مباراة الزمالك وأبو سليم 

ويتكون طاقم التحكيم من محرز المالكي حكما للساحة، ويعاونه مواطنيه وائل الحناشي وأيمن إسماعيل مساعدين، وصادق السالمي حكمًا رابعًا.

واختار "كاف" الإثيوبي سولمون أبيبي مراقبا عاما على المباراة، في حين يراقب الحكام المغربي عبد الله العشيري.

ويقع الزمالك في بطولة الكونفدرالية مع مجموعة تضم كلًّا من ساجرادا الأنجولي، سوار الغيني، أبو سليم الليبي.

ويستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال، تدريباته اليوم الأحد استعدادًا لمواجهة أبو سليم الليبي في أولى جولات دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية الإفريقية.

وكان الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال، قرر منح اللاعبين راحة من التدريبات الجماعية لمدة ثلاثة أيام عقب الفوز على  بيراميدز يوم الأربعاء الماضي في نصف  نهائي  بطولة كأس مصر. 

 

 

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