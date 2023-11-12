الأحد 12 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

في كمين محكم، شاهد كيف أوقعت المقاومة الفلسطينية جنود الاحتلال في فخ ألغام

عملية نفذتها المقاومة
عملية نفذتها المقاومة ضد جيش الاحتلال، فيتو

الهجوم البري على غزة، نشرت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية حماس، مقطع فيديو لمشاهد من عملية نفذتها في بيت ليد أسفرت عن مقتل جنديين، واستدراج قوة أخرى إلى كمين محكم لمشاهدة الفيديو اضغط هنا.


كمين لجنود جيش الاحتلال الإسرائيلي في غزة

وظهر في الفيديو عناصر من كتائب القسام يطلقون الرصاص على اثنين من جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال تواجدهم بسيارة وقامو بقتلهم.
ثم قام عناصر القسام، بإشعال النار في السيارة من أجل استدراج جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى كمين ملغم، وهو ما أسفر عن مقتل عدد منهم.

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وفي وقت سابق من اليوم، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مقتل 5 جنود وإصابة 6 آخرين بجروح خطيرة بمعارك غزة، مؤكدًا ارتفاع عدد القتلى الإسرائيليين إلى 43 منذ بدء العملية البرية.
وأكد جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيانه: إصابة ضابطين و4 جنود في معارك قطاع غزة بصورة بالغة الخطورة.

 

خسائر جيش الاحتلال الإسرائيلي

من جانبه، أعلن “أبو عبيدة” الناطق العسكري بإسم كتائب القسام، توثيق تدمير أكثر من 160 آلية عسكرية إسرائيلية بشكل كلي أو جزئي منذ بدء العدوان البري.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، السبت، أنه مستعد  لتنسيق خروج كل من يريد أن يخرج من مستشفى الشفاء نحو شارع صلاح الدين.
وأوضح جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن  الجانب الشرقي من مستشفى الشفاء مفتوح لمن يريد المغادرة بأمان من الفلسطينيين.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه يشتبك مع مسلحين من حماس في محيط مستشفى الشفاء، أن قطاع غزة اليوم غارات اسرائيلية جديدة واستهداف مستمر لمستشفيات القطاع، وذلك حسبما أفادت مواقع إخبارية.

وجاء ذلك الاستهداف المستمر من قبل قوات الاحتلال تزامنا مع القمة العربية الإسلامية  المشتركة الغير عادية بشكل استثنائي التي تستضيفها مدينة الرياض اليوم بشأن الأوضاع في غزة.

 

مستشفيات غزة خارج الخدمة بسبب العدوان الإسرائيلي

من جانبه، أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني، في بيان صادر عنه السبت، أن  أكثر من 21 مستشفى من أصل 35 توقفت عن الخدمة في غزة.

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني في بيانه: "إن الوقود نفد في مستشفى القدس ومعظم الخدمات توقفت.. ونواجه صعوبة في الوصول إلى الأطقم الطبية بمستشفى القدس".
 

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جيش الاحتلال: إصابة ضابطين و4 جنود بجروح خطرة

 

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