الأحد 12 نوفمبر 2023
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رياضة

الجنايني يحاول تصفية الأجواء بين فتوح وشيكابالا

فتوح وشيكابالا، فيتو
فتوح وشيكابالا، فيتو

أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن هناك محاولات من جانب عمرو الجنايني رئيس اتحاد كرة القدم السابق، لتصفية الأجواء بين أحمد فتوح ومحمود شيكابالا ثنائي الزمالك، بالفترة المقبلة.

وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "الجنايني يحاول إنهاء الأزمة بين الطرفين وإدارة الزمالك أيضًا، والعمل على تجديد عقد فتوح واستمراره مع الفريق".

وشهدت كواليس مكالمة محمود عبد الرازق شيكابالا، قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بظهير أيسر الفريق أحمد فتوح عقب خروجه من معسكر الفريق قبل مباراة زد إف سي ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي.

 

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 شيكابالا طلب من فتوح العودة إلى المعسكر

وطلب شيكابالا طلب من أحمد فتوح العودة إلى معسكر الفريق بعد خروج منه ليلة مباراة زد إف سي.

أحمد فتوح رد على شيكابالا بأنه سوف يقوم بإنهاء بعض الأمور، ثم يعود إلى معسكر الفريق لكن عبد الواحد السيد مدير الكرة بنادي الزمالك طلب من شيكابالا عدم عودة فتوح إلى معسكر الفريق الأبيض.

يذكر أن فتوح ومحمد صبحي ومصطفى الزناري تم عرضهم للبيع، وتحويلهم للتحقيق إثر خروجهم من معسكر الفريق قبل مباراة زد بالدوري.

 

فتوح وشيكابالا، فيتو

 

ويستضيف ستاد برج العرب بالإسكندرية، مباراة الزمالك أمام أبو سليم الليبي في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية المقرر لها يوم الأحد الموافق 26 نوفمبر الجاري. 

موعد مباراة الزمالك وأبو سليم الليبي

وتقام مباراة الزمالك وأبو سليم الليبي يوم الأحد 26 نوفمبر في تمام الساعة 6 مساء بتوقيت القاهرة.

وتقام مباراة الزمالك وأبو سليم الليبي في ستاد برج العرب بسبب انشغال إستاد القاهرة بتغير نجيلة الملعب في بداية الفترة الشتوية. 

وأخطر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم مسؤولي نادي الزمالك باختيار طاقم تحكيم تونسي لإدارة مباراة أبو سليم الليبي في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية. 

 

طاقم حكام مباراة الزمالك وأبو سليم 

ويتكون طاقم التحكيم من محرز المالكي حكما للساحة، ويعاونه مواطنيه وائل الحناشي وأيمن إسماعيل مساعدين، وصادق السالمي حكمًا رابعًا.

واختار " كاف" الإثيوبي سولمون أبيبي مراقبا عاما على المباراة، في حين يراقب الحكام المغربي عبد الله العشيري.

ويقع الزمالك في بطولة الكونفدرالية مع مجموعة تضم كلًّا من ساجرادا الأنجولي، سوار الغيني، أبو سليم الليبي.

ويستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال، تدريباته اليوم الأحد استعدادًا لمواجهة أبو سليم الليبي في أولى جولات دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية الإفريقية.

وكان الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال، قرر منح اللاعبين راحة من التدريبات الجماعية لمدة ثلاثة أيام عقب الفوز على  بيراميدز يوم الأربعاء الماضي في نصف  نهائي  بطولة كأس مصر. 

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موعد مباراة الزمالك وأبو سليم الليبي في الكونفدرالية

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