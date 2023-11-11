استشهاد 39 رضيعا بأقسام العناية المركزة في قطاع غزة

غزة الآن، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم السبت استشهاد 39 رضيعا بأقسام العناية المركزة داخل قطاع غزة لعدم وجود أوكسجين.

كما أعلن المسؤولون عن مستشفيات غزة أن منظمات الأونروا والصحة العالمية اعتذرتا عن تقديم أي خدمات في قطاع غزة.

وقالت الأمم المتحدة إن قوات الاحتلال الإسرائيلية قتلت خلال شهر من حربها على قطاع غزة الفقير والمحاصر من الأطفال، بما يفوق عدد الأطفال الذين قتلوا في 22 صراعا مسلحا حول العالم خلال 4 سنوات.

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وصرّحت الأمينة التنفيذية لـ"الإسكوا"(برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا)، رولا دشتي، بأن دولة الاحتلال قتلت 4300 طفل فلسطيني في ما يزيد قليلا على 4 أسابيع.

عدد شهداء غزة من الأطفال منذ بدء طوفان الأقصي

وأضافت أن هذا العدد يفوق عدد الأطفال الذين قتلوا في الصراعات المسلحة في 22 بلدا حول العالم منذ عام 2020.

وعلى سبيل المقارنة، تقول الحكومة الأوكرانية إن 510 أطفال أوكرانيين قتلوا في الحرب مع روسيا، لكن هذا العدد سقط على مدار 19 شهرا.

وتقول مؤسسات حقوقية إن الغارات الإسرائيلية تقتل في المعدل طفلا فلسطينيا كل 7 دقائق، في رقم غير مسبوق في التاريخ المعاصر.

ووفقا للصحة الفلسطينية، فأن أكثر من 11 ألف شخص قتلوا في غزة منذ أن بدأت إسرائيل عدوانها العسكري، وإن مستشفيات غزة يواجه صعوبات تتمثل في نفاد الإمدادات الطبية والمياه النظيفة والوقود اللازم لتشغيل مولدات الكهرباء.

محاصرة المستشفيات في قطاع غزة

وتزامنا مع القصف الإسرائيلي المتواصل على غزة، وصلت الدبابات الإسرائيلية لأول مرة أمس الجمعة، إلى وسط القطاع وشرعت في حصار عدد كبير من المستشفيات داخل غزة، في مخالفة جسيمة لجميع الأعراف والقوانين الدولية والإنسانية وسط حالة من التبلد والصمت العالمي المتعمد.

وكانت إسرائيل قد كثفت خلال الساعات الماضية ضرباتها على محيط 3 مستشفيات (الشفاء والرنتيسي والإندونيسي) بغية إفراغ تلك المناطق في مدينة غزة من المدنيين الفلسطينيين الذين لجأوا منذ أسابيع إلى باحات المستشفيات للاحتماء من القصف.

قواعد القانون الدولي الإنساني

وتعد الهجمات المتعمدة على المنشآت الطبية انتهاكًا صارخًا لأبسط قواعد القانون الدولي الإنساني، لاسيما للمادتين 18، 19 من اتفاقية جنيف الأولى.

فوفقًا للقانون الدولي الإنساني، لا ينبغي مهاجمة المؤسسات والوحدات الصحية، بما في ذلك المستشفيات.

وخصصت اتفاقية جنيف الرابعة في المادة 18 منها، حماية خاصة للمستشفيات، حيث يجوز بأي حال من الأحوال استهداف المستشفيات المدنية التي تقدم الرعاية للجرحى والمرضى والعجزة والنساء، ويجب احترامها وحمايتها في جميع الأوقات.

كما تنص الاتفاقية في بندها الـ 19 على "عدم جواز وقف تلك الحماية للمستشفيات المدنية" تحت أي ظرف.

وتمتد هذه الحماية لتشمل الجرحى والمرضى وكذلك الطاقم الطبي ووسائل النقل. ويشمل مصطلح الجرحى والمرضى، بحسب موقع الصليب الأحمر الدولي، أي شخص، سواء كان مدنيًا أو عسكريًا حتى، يحتاج إلى رعاية طبية ولا يشارك أو توقف عن المشاركة في الأعمال العدائية.

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