تتبرأ من الصهيونية وتجمع تبرعات لـ غزة، حملة شرسة ضد ابنة زوج نائبة الرئيس الأمريكي (صور)

بدأت إيلا إيمهوف ابنة زوج نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس، حملة لجمع التبرعات لدعم الإغاثة العاجلة لأطفال قطاع غزة، الذي يعانون وطأة الحرب التي تشنها دولة الاحتلال على القطاع منذ 30 يوما.

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وبحسب صحيفة “نيويورك بوست”، فإن إيلا إيمهوف (24 عامًا) عارضة الأزياء الأمريكية، وابنة دوج إيمهوف، زوج كامالا هاريس، أطلقت حملة لجمع التبرعات لدعم الإغاثة العاجلة لأطفال غزة عبر حسابها الشخصي علي موقع الصور الشهير “إنستجرام”، الذي يتابعه أكثر من 300 ألف شخص.

حملة لجمع التبرعات لدعم الإغاثة العاجلة لأطفال غزة

وبحسب منظمة ProPublicaغير الربحية، فإن إيلا جمعت أكثر من 7.8 مليون دولار حتى الآن، إذ يدير الحملة صندوق إغاثة الأطفال الفلسطينيين، وهي منظمة غير ربحية مقرها في كينت، بولاية أوهايو الأمريكية، والتي جمعت أكثر من 21 مليون دولار في عام 2021.

وأعلنت إيلا بوضوح، في تصريحات أمام الصحفيين، أنها "لا تعتبر نفسها يهودية"، على الرغم من أن والدها يهودي الديانة.

وقال ممثل إيلا في تصريحات لصحيفة The Forward عام 2021، إن "إيلا ليست يهودية"، وأضاف: "إنه ليس شيئًا نشأت معه. إيلا ليس لديها أي مخاوف بشأن الإيمان، لكنها لا تريد التحدث باسم اليهودية".

يشار إلى أن والدة إيلا هي المنتجة السينمائية، كيرستين إيمهوف.

إيلا إيمهوف ابنة زوج نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس

وتعد إيلا قريبة من زوجة أبيها (كامالا هاريس) التي هنأتها في منشور عبر منصة Xبعد تخرجها من كلية بارسونز للتصميم في عام 2021، إذ كتبت هاريس: "استمري في الحلم بالطموح، ولا يوجد شيء لا يمكنك تحقيقه".

بدوره، قال النائب الجمهوري جيف فان درو، معلقًا على جمع إيلا للتبرعات: "إنه أمر مثير للقلق البالغ وأجده بغيضًا، أنا مندهش نوعًا ما، إنه أمر مقلق إلى أقصى درجة".

وزعم فان درو، عضو لجنة الأمن الداخلي بمجلس النواب، إنه من شبه المؤكد أن "حركة حماس ستكون قادرة على سحب أي أموال إنسانية تدخل غزة".

بدورها، شنت صحف اليمين الصهيوني حملة ضد الناشطة الشابة التي لاتعتبر نفسها منتمية دينيا لليهودية.