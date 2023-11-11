بعد تسجيل التضخم السنوى 38.5%، ما هو التضخم ؟ وكيفية حساب المعدل بشكل شهري وسنوي، ولماذا تراجعت معدلاته في أكتوبر الماضي

ارتفاع معدل التضخم، يعد معدل التضخم من المؤشرات الاقتصادية المهمة حيث ينعكس على الأداء الاقتصادي ومعدلات النمو، فارتفاع مؤشر التضخم يعني زيادة أسعار السلع والخدمات الأساسية مثل الأطعمة والطاقة والنقل والملابس والمسكن والخدمات الصحية وغير ذلك من كافة السلع والخدمات، ما يؤدي بدوره إلى رفع تكلفة المعيشة.

الدخل الشهرى وشراء المستلزمات

فعندما تجد نفسك تنفق المزيد من دخلك الشهري لشراء مستلزماتك مقارنة بفترة سابقة، أو لاحظت أنك لم تعد قادرًا على تحمل نفقات بعض الأشياء أو السلع أو الخدمات التي كنت تستطيع شراءها من قبل فهذه الحالة تعني اقتصاديًّا ارتفاع معدلات التضخم.

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وعندما ترى أن قدرتك الشرائية لم تعد مثلما كانت من قبل، ففي هذه اللحظة علينا التأكد من أن هناك حالة من ارتفاع معدلات التضخم والذي يعني بشكل مبسط “زيادة وارتفاع أسعار السلع والخدمات الأساسية ” أسعار كافة السلع من اللحوم والدواجن والألبان وكافة السلع الغذائية وغير ذلك، ما يؤدي إلى رفع زيادة تكلفة المعيشة وإضافة أعباء إضافية على كاهل الأسرة، فالتضخم ببساطة يعني الارتفاع في تكلفة السلع والخدمات خلال فترة زمنية معينة.

التضخم، فيتو

ما هو التضخم؟

التضخم في مصر، والتضخم يعد أكثر المصطلحات الاقتصادية الشائعة، وتعني مستوى التغير في ارتفاع الأسعار، حيث يمثل التضخم التغير "الارتفاع" في مستوى أسعار السلع/ الخدمات خلال فترة زمنية محددة.

حساب معدل التضخم بشكل شهري وسنوي

التضخم في مصر، ينتج التضخم، من حدوث فجوة في السوق بين الأسعار وتكاليف عناصر الإنتاج، ويتم حساب معدل التضخم بشكل شهري وسنوي، فالتضخم هو ارتفاع مستمر ومؤثر في المستوى العام للأسعار، وبالتالي فإن الزيادة المؤقتة لا تعتبر تضخمًا.

ويؤدي التضخم إلى تقليل القوة الشرائية للأفراد (كمية السلع والخدمات التي يمكن شرائها في حدود الدخل).

ونتيجة لارتفاع الأسعار فإن هذا يؤثر على القدرة الشرائية للمواطنين فى تلبية النفقات اليومية مثل النقل والطعام والملابس ونتيجة لذلك، يقوم العديد من المواطنين بتعديل سلوكهم للتكيف مع هذا الواقع الجديد بما في ذلك تعديل عادات الإنفاق وغير ذلك.

الإحصاء: معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية لشهر أكتوبر 2023 يسجل 38.5%

كشف التقرير الشهرى الصادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العام والإحصاء، أن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية بلغ (190.1) نقطة لشهر أكتوبر 2023 مسجلًا تضخمًا سنويًا بمعدل (38.5% ) مقابل (40.3% ) لشهر سبتمبر2023.



أسباب تراجع معدل التضخم خلال اكتوبر

ترجع أسباب هذا التراجع إلى انخفاض أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (-0.6%)، مجموعة الفاكهة بنسبة (-2.9%)، مجموعة الخضراوات بنسبة (-2.5%)، مجموعة المشروبات الكحولية بنسبة (-0.1%)، مجموعة المنتجات والأجهزة والمعدات الطبية بنسبة (-0.1%).



كما ترجع الأسباب أيضًا إلى ثبات أسعار مجموعة خدمات البريد، أسعار مجموعة خدمات الهاتف والفاكس، أسعار مجموعة التأمين.

بالرغم من تغيرأسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (5.6%)، مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (0.1%)، مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (3.6%)،مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (0.5%)، مجموعة الإيجار الفعلي للمسكن بنسبة (0.6%)، مجموعة الأجهزة المنزلية بنسبة (1.9%)، مجموعة الأدوات الزجاجية وأدوات المائدة والأدوات المنزلية بنسبة (1.6%)



معدل التضخم الشهرى

بلغ معدل التضخم الشهري لإجمالي الجمهورية ( 1.2% ) لشهر أكتوبر 2023 مقابل(2.0) لشهر سبتمبر 2023.

التغيـر الشهــري(شهــر أكتوبر 2023 مقارنة بشهـر سبتمبر 2023):

انخفاض في أسعار مجموعة الحبوب والخبز (0.6-)، مجموعة الفاكهة بنسبة (-2.9%)، مجموعة الخضراوات بنسبة (-2.5%).. هذا بالرغم من ارتفاع.. أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (5.6%)، مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (3.6)، تغير أسعار مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة (3.3%)، بنسبة (3.5%)، مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (0.1%).



سجل قسم المشروبات الكحولية والدخان ارتفاعًا قدره (0.7%) بسبب تغير أسعار مجموعة الدخان بنسبة (0.7%).



سجل قسم الملابس والأحذية تغيرًا قدره (0.5%) بسبب تغير في أسعار مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (0.5%)، مجموعة الأحذية بنسبة (0.1%)، أسعار مجموعة الأقمشة بنسبة (0.9%)، مجموعة إصلاح الأحذية بنسبة (1.3%).



سجل قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود تغيرًا قدره (0.5%) بسبب تغير أسعار مجموعة الإيجار الفعلي للمسكن بنسبة (0.6%)، مجموعة صيانة وإصلاح المسكن بنسبة (2.2%).



سجل قسم الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة تغيرًاقدره (2.2%) بسبب تغيرأسعار مجموعة المفروشات المنزلية بنسبة (0.9%)، مجموعة الأجهزة المنزلية بنسبة (1.9%)، مجموعة الأدوات الزجاجية وأدوات المائدة والأدوات المنزلية بنسبة (1.6%)، مجموعة أدوات ومعدات المنازل والحدائق بنسبة (1.9%)، مجموعة السلع والخدمات المستخدمة في صيانة المنزل بنسبة (2.5%).



سجل قسم الرعاية الصحية تغيرًا قدره (0.5%) بسبب تغير أسعار مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة (1.1%)، مجموعة خدمات المستشفيات بنسبة (1.1%).. هذا بالرغم من انخفاض مجموعة المنتجات والأجهزة والمعدات الطبية بنسبة(-0.1%).



سجل قسم النقل والمواصلات تغيرًا قدره (0.4%) بسبب تغير أسعار مجموعة المنفق على النقل الخاص بنسبة (0.8%)، مجموعة خدمات النقل بنسبة (0.3%).



سجل قسم الثقافة والترفيه تغيرًاارتفاعًا قدره(0.8%)بسبب ارتفاع أسعار مجموعةمعدات الصوت والصورة ومعدات التصوير وتجهيز المعلومات بنسبة (1.7%)، مجموعة الأصناف والمعدات الترفيهية الأخرى، مجموعة الخدمات الثقافية والترفيهية بنسبة (0.3%)، مجموعة الصحف والكتب والأدوات الكتابية بنسبة (1.7%)، مجموعة الرحلات السياحية المنظمة بنسبة (-0.5%).



سجل قسم المطاعم والفنادق تغيرًا قدره (2.3%) بسبب تغير أسعار مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (2.3%)، مجموعة خدمات الفنادق بنسبة (0.3-%).



سجل قسم السلع والخدمات المتنوعة تغيرًا قدره (1.4%) بسبب تغير أسعار مجموعة العناية الشخصية بنسبة (1.8%)، مجموعة أمتعة شخصية بنسبة (2.6%).



التغير السنوي (شهر أكتوبر 2023 مقارنة بشهر أكتوبر2022):

سجل قسم الطعام والمشروبات تغيرًا قدره (71.7%) وذلك نتيجة للآتي: تغير أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (44.6%)، تغير أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (97.0%)، تغير أسعار مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (80.9%)، تغير أسعار مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (67.1%)، تغير أسعار مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (28.0%)، تغير أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة (66.2%)، تغير أسعار مجموعة الخضروات بنسبة (101.5%)، تغير أسعار مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة (41.9%)، تغير أسعار مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة (75.4%)، تغير أسعار مجموعة أسعار مجموعة المياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة (46.8%).



سجل قسم المشروبات الكحولية والدخان تغيرًا قدره (54.8%) بسبب تغير أسعار مجموعة المشروبات الكحولية بنسبة (65.4%)، مجموعة الدخان بنسبة (54.8%).



سجل قسم الملابس والاحذية تغيرًا قدره (22.4%) بسبب تغير أسعار مجموعة الاقمشة بنسبة (42.3%)، مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (21.7%)،مجموعة التنظيف والإصلاح وتأجير الملابس بنسبة (28.3%)، مجموعة الاحذية بنسبة (20.3%)، مجموعة إصلاح الأحذية بنسبة (31.2%).



سجل قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود تغيرًا قدره (7.5%) بسبب تغير أسعار مجموعة الايجار الفعلي للمسكن بنسبة (9.5%)، مجموعة صيانة وإصلاح المسكن بنسبة (29.5%)، مجموعة المياه والخدمات المتنوعة المتعلقة بالمسكن بنسبة (2.8%)، مجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة (1.1%).



سجل قسم الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة تغيرًا قدره (40.2%) بسبب تغير أسعار مجموعة المفروشات المنزلية بنسبة (29.0%)، مجموعة الأجهزة المنزلية بنسبة (54.1%)، مجموعة الأدوات الزجاجية وأدوات المائدة والأدوات المنزلية بنسبة (39.1%)، مجموعة أدوات ومعدات المنازل والحدائق بنسبة (46.3%)، مجموعة السلع والخدمات المستخدمة في صيانة المنزل بنسبة (38.4%).



سجل قسم الرعاية الصحية تغيرًا قدره (19.9%) بسبب تغير أسعار مجموعة المنتجات والأجهزة والمعدات الطبية بنسبة (18.2%)، مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة (18.6%)،مجموعة خدمات المستشفيات بنسبة (26.7%).



سجل قسم النقل والمواصلات تغيرًا قدره (15.9%) بسبب تغير أسعار مجموعة شراء المركبات بنسبة (33.4%)، مجموعة المنفق على النقل الخاص بنسبة (11.6%)، مجموعة خدمات النقل بنسبة (14.9%).



سجل قسم الاتصالات السلكية واللاسلكية تغيرًا قدره (1.7%) بسبب تغير أسعار مجموعة خدمات البريد بنسبة (16.7%)، مجموعة معدات خدمات الهاتف والفاكس بنسبة (29.4%).

سجل قسم الثقافة والترفيه تغيرًا قدره(52.6%) بسبب تغير أسعار مجموعة معدات الصوت والصورة ومعدات التصوير وتجهيز المعلومات بنسبة (40.3%)، أسعار مجموعة الخدمات الثقافية والترفيهية بنسبة (30.2%)، مجموعة الصحف والكتب والأدوات الكتابية بنسبة (78.2%)، مجموعة الرحلات السياحية المنظمة بنسبة (21.2%).



سجل قسم المطاعم والفنادق تغيرًا قدره (45.0%) بسبب تغير أسعار مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (45.4%)، مجموعة خدمات الفنادق بنسبة (20.9%).



سجل قسم السلع والخدمات المتنوعة تغيرًا قدره (28.1%) بسبب تغير أسعار مجموعة العناية الشخصية بنسبة (33.8%)، مجموعة امتعة شخصية بنسبة (46.8%)

معدلات التضخم في الجمهورية

يعكس “التضخم الشهري” التغير في مستوى الأسعار من شهر لآخر، بينما يمثل “التضخم السنوي ”التغير في مستوى الأسعار في شهر ما مقارنة بنفس الشهر من العام السابق.

وبالتالى فإن التضخم يعبر عن ارتفاع المستوى العام للأسعار لكافة السلع والخدمات، بما يجعل القيمة الشرائية للعملة تنخفض ويعد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، الجهة المنوط بها قياس معدلات التضخم في مصر، حيث أنه الكيان المسئول عن الإحصاءات الرسمية.

كما أن البنك المركزي يعلن أيضًا رقمًا آخر للتضخم بعد استبعاد تأثير السلع التي تتحرك أسعارها بصورة سريعة مثل الخضروات والفاكهة.

والرقم الصادر عن البنك المركزي يبين بالأساس الإحصاء الرئيسي الذي يصدره جهاز الإحصاء، كما أن قيام البنك المركزي بهذا الإجراء يقع ضمن سياساته لاستهداف خفض معدلات التضخم في مصر.

هل التضخم دائما شيء سلبي يؤثر في المستهلكين؟

ارتفاع معدلات التضخم تؤثر سلبيا على المستهلكين، ويؤدي ذلك إلى تراجع القدرة الشرائية بشكل سنوي بمقدار الضعفين مما يعني تآكل القدرة الشرائية للنقود والمدخرات والثروة ككل حيث أن التضخم يعني ارتفاع الأسعار وعدم قدرة المواطن على الحصول على نفس السلع والخدمات التى كان يحصل عليها قبل ارتفاع التضخم.

فالتضخم، يعني ارتفاعًا تصاعديًّا ومستمرًّا لمستوى الأسعار في الاقتصاد، نتيجة لانخفاض قيمة النقود أو بمعنى آخر، انخفاض القيمة الشرائية للعملة، لكنه يتعدى ذلك الدور لارتباطه بالفائدة التي تؤثر بدورها على معدلات الاقتراض من البنوك، وبالتالي معدلات الاستثمار وفرص التشغيل.كما يعنى مصطلح التضخم أيضا التغير في أسعار المستهلكين، وتحديدًا التغير في أسعار المجموعات السلعية الخاصة بالمستهلكين مثل الخضراوات والفاكهة.