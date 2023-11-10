أخبار الحوادث اليوم: مصير كنز "عم حمدي" أشهر متسول بالدقهلية.. ووفاة عامل داخل حجز مركز شرطة المنشاة بسوهاج

نشر قسم الحوادث على مدار الساعات الماضية عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء، وأبرزها:

توفي عامل داخل حجز مركز شرطة المنشأة بسوهاج، نتيجة أزمة قلبية، وتم نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى المنشاة المركزي تحت تصرف النيابة العامة.

تلقت الأجهزة الامنية بمديرية أمن سوهاج بلاغا من مركز شرطة المنشاة يفيد بوفاة عبدالحفيظ ح. ع 27 عاما داخل سجن مركز شرطة المنشأة وتم نقل المتوفى إلى مشرحة مستشفى المنشاة لتوقيع الكشف الطبى على الجثة.

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انهار منزل مكون طابقين ومشيد بالطوب الأحمر والطين ومعرش بأفلاق النخيل والعروق بناحية البندر بمركز ومدينة ساقلته دون خسائر فى الأرواح وانحصرت التلفيات في الانهيار وتحطم بعض المنقولات المنزل.

وكان الأجهزة الأمنية بسوهاج تلقى بلاغا من غرفة الأزمات يفيد بحدوث انهيار جزئى بمنزل بنطاق الوحدة المحية للمركز ومدينة ساقلتة وتم الدفع بالمعدات لمكان الانهيار ولا توجد خسائر بالأرواح، أو إصابات بشرية.

عثر أهالي قرية جديدة الهالة التابعة لمركز المنصورة في محافظة الدقهلية، على شكائر ممتلئة بالأموال من فئات وعملات مختلفة ورقية ومعدنية، داخل منزل متسول بعد يوم من وفاته.

وقال أحد أهالي القرية، إن المتسول يدعى عم حمدي، ويبلغ من العمر 78 عامًا، وتوفي داخل منزله بعد تدهور حالته الصحية، وتبرع الأهالي بأدوات الغسل والتكفين، ودفن في مقابر الصدقة، وبعد وفاته بيوم وجد الأهالي الكنز الذي تركه عبارة عن شكائر معبأة بالنقود من جميع الفئات.

تبدأ وزارة الداخلية غدا السبت، في إجراء القرعة العلنية لموسم الحج لعام 1445هـ/2024م، ولمدة 6 أيام.

ومن المقرر أن تبدأ إجراءات القرعة غدا بمديريات أمن (القاهرة - الجيزة - الشرقية - مطروح).



تمكن قطاع الأمن العام بالاشتراك مع مديريتى أمن "البحيرة – الجيزة" من ضبط مزارع - مقيم بدائرة مركز شرطة الرحمانية بالبحيرة لكونه محكوما عليه بالإعدام فى قضية قتل عمد.

الأمن العام يضبط صيدليا هاربا من 219 سنة سجن ومزارعا هاربا من الإعدام

كما ضبط صيدلى بمحافظة الجيزة، لكونه محكوما عليه فى 157 حكم "جزئى" بإجمالى مدة حبس 219 سنة و6 شهور فى قضايا "تبديد، شيك" وكفالات وغرامات مالية.

شنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، عدة حملات أمنية استهدفت محيط المدارس بدائرة مركز شرطة بلقاس بمحافظة الدقهلية.

وأسفرت جهودها خلال الآونة الأخيرة عن ضبط 57 قضية (30 قضية تعرض لأنثى- 23 قضية مزاولة مهنة بدون ترخيص - 4 قضايا تسول) وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وإخطار النيابة العامة.