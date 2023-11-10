الجمعة 10 نوفمبر 2023
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حوادث

الداخلية تبدأ في إجراء القرعة العلنية لموسم الحج 2024 غدا

الحج ، فيتو
الحج ، فيتو

تبدأ وزارة الداخلية غدا السبت، في إجراء القرعة العلنية لموسم الحج لعام 1445هـ/2024م، ولمدة 6 أيام.

 الداخلية تبدأ في إجراء القرعة العلنية لموسم الحج 2024
ومن المقرر أن تبدأ إجراءات القرعة غدا بمديريات أمن (القاهرة - الجيزة - الشرقية - مطروح).

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 فيما تجرى يوم الأحد المقبل بمديريات أمن (الإسكندرية – دمياط – الدقهلية – المنيا – القليوبية)، ويوم الإثنين بمديريات أمن (البحيرة – بورسعيد – الغربية – بني سويف - جنوب سيناء – أسوان).

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وستجرى اجراءات القرعة يوم الثلاثاء المقبل بمديريات أمن (كفر الشيخ – الوادي الجديد – الإسماعيلية – المنوفية – الفيوم)، ويوم الأربعاء بمديريات أمن (أسيوط – السويس – البحر الأحمر – الأقصر)، لتنتهي اجراءات القرعة يوم الخميس المقبل بمديريات أمن (سوهاج – قنا – شمال سيناء).

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