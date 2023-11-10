الجمعة 10 نوفمبر 2023
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حوادث

وفاة عامل داخل حجز مركز شرطة المنشأة بسوهاج

مصرع سجين،فيتو
مصرع سجين،فيتو

توفي عامل داخل حجز مركز شرطة المنشأة بسوهاج، نتيجة أزمة قلبية، وتم نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى المنشاة المركزي تحت تصرف النيابة العامة.

 

تلقت الأجهزة الامنية بمديرية أمن سوهاج بلاغا من مركز شرطة المنشاة يفيد بوفاة عبدالحفيظ ح. ع 27 عاما داخل سجن مركز شرطة المنشأةـ وتم نقل المتوفى إلى مشرحة مستشفى المنشاة لتوقيع الكشف الطبى على الجثة. 

 

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدا للعرض على النيابة العامة للتصرف.

 

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