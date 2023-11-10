الجمعة 10 نوفمبر 2023
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حوادث

عثروا بعد وفاته على شكائر فلوس، مصير كنز "عم حمدي" أشهر متسول في الدقهلية

شكائر الفلوس، فيتو
شكائر الفلوس، فيتو

عثر أهالي قرية جديدة الهالة التابعة لمركز المنصورة في محافظة الدقهلية، على شكائر ممتلئة بالأموال من فئات وعملات مختلفة ورقية ومعدنية، داخل منزل متسول بعد يوم من وفاته.

وقال أحد أهالي القرية، إن المتسول يدعى عم حمدي، ويبلغ من العمر 78 عامًا، وتوفي داخل منزله بعد تدهور حالته الصحية، وتبرع الأهالي بأدوات الغسل والتكفين، ودفن في مقابر الصدقة، وبعد وفاته بيوم وجد الأهالي الكنز الذي تركه عبارة عن شكائر معبأة بالنقود من جميع الفئات.

وأضاف، أن المتوفى يقيم في القرية بمفرده منذ 5 سنوات، ولا يعلم أحد من الجيران شيئا عن أسرته أو أقاربه باستثناء شقيقته التي كانت تزوره في آخر شهر من حياته، وكان يخرج نهارًا للتسول ويعود ليلًا.

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شكائر ممتلئة بالأموال من فئات مختلفة مصرية وأجنبية

وأوضح أنهم فوجئوا بأن للمتوفى ابنة ولكنها تقاطعه ولا تسأل عنه، ولكنها حضرت عندما علمت بوفاته، مشيرا إلى أنها دخلت غرفة كان والدها يحتفظ بمفتاحها في رقبته ويمنع أي شخص من الاقتراب منها، وفي اليوم التالي للوفاة فتحتها شقيقته، وفوجئت بشكائر ممتلئة بالأموال من فئات مختلفة مصرية وأجنبية قديمة وحديثة.

وأشار جار المتوفى، إلى أنه تم إخطار نقطة الشرطة وبيت مال المسلمين بالقرية، وتقرر التحفظ على الأموال لحين حصرها واستخراج إعلام وراثة، خاصة أن أشقاء المتوفى ظهروا وحدثت مشاجرات بينهم على الأموال.

وتساءل البعض عن مصير هذه الأموال خصوصا بعد اتصال النجدة ومن ثم تسليم هذه الأموال الي بيت مال المسلمين، وللإجابة عن هذا التساؤل تواصلت “فيتو” مع الخبير القانوني أشرف ناجي المحامي بالنقض.

كسب المال عن طريق التسول

وقال أشرف ناجي المحامي بالنقض إن مصير هذه الأموال هي ميراث يوزع على بنت المتسول وشقيقته، أو يوزع حسب الشرع إذا كان هناك ورثة آخرون.

وأضاف “ناجي” ويحق للدولة اتخاذ الإجراءات القانونية ضده للتحقيق عما إذا كانت هذه الأموال قد تم تحقيقها بطريق مشروع من عدمه خصوصا أن من بينها دولارات وعملات أجنبية فمن الممكن التحقق من أين له بهذه الأموال؟ وإذا ثبت أنه تم تحصيلها بطريق غير مشروع فيتم مصادرتها لبيت المال مع العلم أن كسب المال عن طريق التسول يعتبر طريق غير مشروع، مشيرا إلى أن التسول جريمة في القانون عقوبتها الحبس.

وتابع “ناجي”، ومن ثم فالتصرف في هذه الأموال سيكون بناء على نتيجة التحقيقات التي ستتم بشأن هذه الأموال فإذا كان كسبها بطريق مشروع ستسلم للورثة وإذا كانت بطريق غير مشروع يتم مصادرتها لصالح بيت المال.

 

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قرية جديدة الهالة مركز المنصورة محافظة الدقهلية أشرف ناجي المحامي بالنقض اعلام وراثة بيت مال المسلمين

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